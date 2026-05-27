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▲尹衍樑創辦唐獎，樂於教書育人。（圖／唐獎教育基金會官網）

潤泰集團總裁尹衍樑過世震驚政商界，台視女主播林益如昨（26）日發文悼念，透露10年前曾專訪對方。她回憶，尹衍樑遞上的名片除了名字外一片空白，沒有職稱也沒有公司名，尹衍樑笑說，其實這3個字就足夠代表他自己，這讓林益如當場秒懂，大讚尹衍樑確實是不被頭銜框架、熱愛生命且勇於挑戰的傳奇人物。林益如在貼文中指出，2016年9月台視新聞團隊前往潤泰總部專訪尹衍樑。當時尹衍樑大方遞出一張極為簡單的白色名片，上面沒有「董事長」、「總裁」等任何顯赫頭銜，甚至連公司名字都省略，整張紙只印著「尹衍樑」3個字。當林益如好奇詢問背後的設計理由時，尹衍樑淡淡地笑著回應，過去自己的名片也曾印滿了各種頭銜，但後來體悟到：「只要簡單3個字，尹衍樑，就可以了。」 這個回答讓林益如至今難忘，更感念那張名片就像他的人生寫照，多重複雜的身分背後，其實是一個無法被任何框架定義的自由靈魂。除了名片的巧思，林益如也揭密了尹衍樑雅致如歐洲老圖書館的辦公室。商場上以「快、狠、準」聞名的尹衍樑，辦公室裡不僅停放著一輛編號「1號」的橘色電動機車，透露他對重機、帆船與冒險的熱愛；更引人注目的是各式各樣的貓頭鷹雕像。尹衍樑曾指著一隻眼神憨厚的貓頭鷹笑稱「這隻很像我」，並認真解釋自己喜愛貓頭鷹的原因，不僅因為牠們是高智慧的鳥類，更重要的是：「牠飛行的時候，是沒有聲音的。」 這句話巧妙隱喻了尹衍樑的一生——安靜地飛，卻始終看得很遠。身為金字塔頂端的企業家，當被問到在眾多頭銜中最喜歡哪一個？尹衍樑當時毫不猶豫地回答：「我最喜歡的工作，還是教書。」 他在台大土木系兼任教授超過30年從未中斷，甚至將總部會議室直接當作教室。尹衍樑曾感嘆：「教育上的貧窮，很難翻身。」 這句話源自於他年少時的叛逆與迷惘。曾進過管訓班的他，因遇到前立法院長王金平教育體系下的「愛的教育」才重回正軌。正因親身走過，他深知教育能改變命運。他後來自掏腰包30億元創辦「唐獎」，並堅決拒絕使用自己或父親的名字命名，堅持從東方觀點出發面向全人類文明，展現其廣闊的胸襟。林益如感性表示，尹衍樑的一生伴隨許多傳奇與不同評價，但那場專訪帶給她最大的震撼，是尹衍樑對生命的熱情與無畏。面對龐大壓力，他總說自己「都感到快樂」，遇到低潮就去開帆船、騎重機，瀟灑地迎向風浪。訪問最後，當被問及未來的夢想，尹衍樑曾笑稱多到「罄竹難書」，但最想做的，是真正靠著風力「駕著帆船環遊世界兩次」。尹衍樑後來也替林益如在書上留下簽名，林益如說他沒有多寫什麼：「亦如他的名片，只有『尹衍樑』3個字。」不帶任何多餘的頭銜，卻在她心中留下深刻印象。