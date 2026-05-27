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中信兄弟緊急找來的菲力士（原飛力獅），今（27）日晚間客場迎戰台鋼雄鷹，迎接披黃袍後生涯首戰。菲力士去年作為統一獅王牌，單季吃下127.1局、拿到10勝3敗、防禦率僅1.91成績單，完美補上古林睿煬空缺，空降當家王牌，其中滑球使用率高達21.9%，被打擊率僅1成42，揮空率44.7%，堪稱去年中職最殺武器球之一。但菲力士今年轉戰兄弟，二軍先發4場，數據上卻不盡理想，想成為兄弟止敗救世主有隱憂。現年36歲的菲力士，擁有6年美國職棒大聯盟（MLB）資歷、大聯盟生涯累計173場出賽拿到15勝、防禦率4.30，並曾轉戰韓職KBO長達3年，一度扛下韓華鷹隊王牌，後續因為傷勢、高齡才不被續約。菲力士去年轉戰統一獅，首度來到中職沒有適應問題，4月19日首戰交手樂天桃猿，就投出7局10K無失分好投，整季先發21場拿到10勝3敗，127.1局中僅被打出101支安打、95次三振、34次四壞保送，每局被上壘率（WHIP）1.06、防禦率1.91亦相當亮眼。統一獅休賽季原本有意找回菲力士，但雙方合約談不攏結束合作，兄弟開季後不久先發輪值出狀況，上月宣布找來菲力士，讓他先在二軍調整狀況。根據《野球革命》統計，菲力士去年球種分布，以52.1%四縫線直球、22.8%變速球與21.9%滑球，上述3球種搭配，直球均速達到144.8公里、極速150公里在水準以上，但被打擊率高達2成82，最亮眼反而是滑球，去年被打擊率僅1成42、被長打率1成86，揮空率高達44.7%，整季有59次三振都靠滑球取得，是2好球後對決打者的主要武器。菲力士除具備平均以上的三振能力，去年防禦率低於2主因，也在於能大量製造滾地球，去年滾地球率（GB%）達到48%，在全聯盟勝過72%打者，大量滾地球讓他的殘壘率（LOB%）高達81.7%，此數據為全中職最頂級，得以讓他有效降低失分。雖然菲力士去年各項數據都繳出王牌等級，但經過幾個月休賽季，本季轉戰兄弟後目前4場出賽數據卻不太理想，累積19局中被打出22安、僅8K，防禦率3.79，與去年表現有落差，本場還肩負中止球隊5連敗任務。出生日期：1990年2月25日（36歲）國 籍：多明尼加身高體重： 188公分、105公斤投打習慣： 右投右打守備位置： 投手效力球隊：中信兄弟生涯經歷：MLB芝加哥小熊（2016～2017）、MLB洛杉磯天使（2018～2021）、KBO韓華鷹（2022～2024）、CPBL統一獅（2025）、CPBL中信兄弟（2026）去年成績：出賽21場、10勝3敗，127.1局中、101支安打、95次三振、34次四壞保送，每局被上壘率1.06、防禦率1.91（中職）