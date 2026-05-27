「為什麼現在學校不讓孩子洗碗，非要油膩膩地帶回家臭死人？」這是許多家長每天打開孩子餐袋時的共同崩潰。「口罩地圖創作者」江明宗日前在臉書發文，感嘆孩子帶回家的餐具常飄出陣陣酸臭，引發廣大父母共鳴。究竟學校這項規定是為了省事，還是有不得不為的隱情？《NOWNEWS 今日新聞》特別訪問專業公衛師，揭開酸臭味背後比病毒更令人崩潰的真相。

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🟡 家長大疑惑：小時候都能洗，現在為什麼不行？
江明宗在貼文中分享，許多家長好奇以前中午吃完飯都能在學校洗手台洗碗，現在卻規定要把髒碗帶回家。他分析，這項改變可追溯至 20 多年前，主因是參考國外案例（如日本 O157 大腸桿菌事件），為了避免學生在缺乏專業設備的校園內人工洗碗，導致餐具成為集體感染的溫床。

🟡 公衛師揭露「更崩潰真相」：這點比病毒更噁心
針對家長擔心的「交叉感染」，台北市公共衛生師公會理事蔡秉兼接受《NOWNEWS》電話訪問時提出務實觀點。他直言，民眾常擔心洗手台會傳染諾羅或腸病毒，但事實上，「若發生集體感染，在密閉的教室內上課就已經會傳染了，並不需要等到去洗手台。

蔡秉兼指出，真正讓學校不敢開放洗碗的「崩潰點」在於硬體結構與環境衛生。

  • 設施用途錯誤： 學校洗手台是為了「洗手」設計，目的是預防腸病毒和諾羅等病毒，排水管線並非處理油脂與廚餘。
  • 引來老鼠與病媒蚊： 若孩子在學校洗碗，殘留油脂會卡在水管內造成堵塞，進而引來老鼠與病媒蚊。這對校園環境造成的威脅，往往比病毒更難根絕。
▲學校洗手台的主要功能是洗手預防腸病毒，而非處理油膩餐盒。公衛師提醒，若排水管線卡入大量油脂廚餘，極易引來老鼠與病媒蚊，這對校園環境的威脅比病毒更難處理。圖為資料照。（圖／高雄市衛生局提供）
▲學校洗手台的主要功能是洗手預防腸病毒，而非處理油膩餐盒。公衛師提醒，若排水管線卡入大量油脂廚餘，極易引來老鼠與病媒蚊，這對校園環境的威脅比病毒更難處理。圖為資料照。（圖／高雄市衛生局提供）
🟡 悶 2 小時變「細菌培養皿」　公衛師：回家要立刻洗！
為什麼餐袋會發出陣陣惡臭？蔡秉兼強調，殘留的油脂與水分悶在封閉的書包或餐袋中，會成為金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等致病菌快速滋生的「完美培養皿」。因此，「便當盒回到家要立刻清潔」是非常重要的衛生關鍵，絕對不能拖到隔天。

此外，蔡秉兼提醒家長一個最容易被忽略的死角：「用過的碗筷，在學校不可重複使用！」 舉例來說，中午吃完營養午餐的碗筷，絕對不可以在下午又拿出來盛裝點心或使用，必須更換乾淨的餐具，否則病菌將隨餐下肚。建議有兩餐以上需求，可多準備幾副餐具。

🟡 公衛師教戰「最正確做法」：清、刮、蓋、洗
蔡秉兼指出，一般會建議使用過的餐具先用熱水汆燙過，但孩子會有燙傷風險。為了守護孩子健康並降低餐袋異味，建議教導孩子在學校落實簡單清理，降低異味產生，回家要立刻清洗烘乾：

  • 第一步「清」： 務必將廚餘倒乾淨，減少發酵源。
  • 第二步「刮」： 用衛生紙將餐盒內的殘渣與油脂「徹底擦拭乾淨」。
  • 第三步「蓋」： 擦乾後絕對不要沖水。沒有水分細菌就不易滋生，直接蓋上蓋子收進餐袋。
  • 第四步「洗」： 回到家立刻徹底清洗，並放入烘碗機高溫烘乾殺菌。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...