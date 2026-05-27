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《遠見》雜誌今(27)日公布「2026縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁以 75.9% 的滿意度與 77.2 分的施政分數雙雙創新高，其中施政分數增幅更是六都之冠，滿意度六都最高，並再度蟬聯五星市長，且是六都唯一五星市長。陳其邁強調，市長的任期有限，但高雄的進步無限。緊緊緊的速度不變，拚拚拚的態度不變，持續推動高雄轉型，成為國際級的大都市。陳其邁除感謝市民朋友的信任與支持，及市府團隊的辛勞與付出外，他「兩年拚四年、六年拚轉型」，如今高雄不僅翻轉重工業城的宿命，並在各項施政領域全面升級，展現高雄轉型的成果。《遠見》雜誌表示，高雄在「經濟與就業」面向，以 64.6% 的滿意度獲六都第一。產業紅利帶動就業機會，高雄市失業率降至3.2%的歷史新低。回顧高雄在經濟、產業的轉型，高市府以高效率完成中油煉油廠土污整治，促成台積電營運，並於亞灣建構AI產業。招商引資累計簽約逾2,600億元，連續4年獲財政部招商卓越獎，且堅守財政紀律，達成連續五年零舉借。高雄在「觀光休閒」滿意度飆升至 83.0%，穩居六都第一。市府跳脫單一活動思維，成功將「演唱會」昇華為城市行銷，並帶動夜經濟；將國際IP結合愛河灣，打造「高雄冬日遊樂園」。高雄去年舉辦逾109場大型演唱會、締造52億元產值。今年的冬日遊樂園，參觀人次突破731萬，累積126億元觀光產值，再創新高。市民的福祉與安全是施政的重中之重。這次調查中，「醫療衛生」（82.9%）、「警政治安」（74.8%）與「教育」（72.0%）等面向都是六都第一。高市府積極落實全齡化照護，全方位防護的社會安全網，如：C級巷弄長照站佈建率已近99%、平價教保服務涵蓋率達100%，並完成175校的通學步道改善。高雄在「道路與交通」領域的滿意度躍居六都第一（66.7%），在「環保」面向亦獲六都第二（72.4%）。「輕軌成圓」與捷運四線齊發，捷運路網日趨完善。導入AI交控系統，成功縮短大型演唱會疏運時間。市府團隊為建構永續環境，率全國之先施行《淨零城市發展自治條例》與碳預算，114年空品良率更創下86.8%的新高，並發行121億元綠色債券。