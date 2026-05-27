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熱門開放世界手遊《鳴潮》再度攜手悠遊卡公司，推出第二期聯名 SUPERCARD 悠遊卡，本次卡面主打人氣角色「愛彌斯」、「陸・赫斯」、「緋雪」與「達妮婭」，預購已經在今（27）日展開。此次《鳴潮》第二期聯名悠遊卡，共推出4款角色版本，每張售價150元，採用新世代 SUPERCARD 規格，除了基本搭車、小額支付功能外，也支援手機感應查詢餘額、線上購買 TPASS 等功能，角色卡面則延續《鳴潮》一貫的高質感美術風格，在社群上掀起不少討論。官方公告指出，本次聯名商品將於5月27日上午11點正式開放預購，預購時間一路持續至6月9日晚間11點59分，預計2026年9月16日後陸續出貨。現階段已公開的販售通路包含 PChome 24h、博客來與誠品線上等平台，屆時玩家可依照習慣選擇購買通路，預料熱門角色仍有可能快速完售。事實上，《鳴潮》首波聯名悠遊卡推出時，就曾因限量與角色人氣引爆搶購潮，部分卡款甚至一度在二手市場出現溢價情況。如今第二期再度登場，加上新角色加入，也讓不少玩家形容這波根本是「錢包破防警報」。隨著遊戲人氣持續升溫，相關周邊與跨界合作也持續成為粉絲關注焦點。2026年5月27日11:00 ～ 2026年6月9日 23:59每張150元7-11 ibon 機台、全家行動購、萊爾富機台博客來、誠品、momo、PChome