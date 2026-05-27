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NBA西區冠軍賽G5「天王山之戰」，奧克拉荷馬雷霆隊在主場以127：114擊敗聖安東尼奧馬刺隊，在系列賽中取得3：2的聽牌優勢。此役馬刺新星文班亞馬（Victor Wembanyama）表現嚴重失常，全場投籃15投僅4中，三分球5投全數落空，僅得20分、6籃板，這不僅是他系列賽中最差的一場表現，更引發了美媒對於他「是否已達世界最佳球員」的質疑。儘管文班亞馬在防守端的影響力毋庸置疑，但美媒Damien Peters在社群媒體上直言，外界過度神話其攻防差距。「如果看完系列賽有人認為文班亞馬是世界最佳球員，我並不介意，但不可否認，他在進攻端還有很長的路要走。」Peters指出，文班亞馬在關鍵時刻處理比賽的細膩度明顯不足，相較於他在防守端統治級的表現，其進攻技術的整合度與歷史級巨星仍有巨大差距。數據顯示，文班亞馬本場比賽手感冰冷，不僅連續三場比賽籃板未達雙位數，在禁區內更難以獲得有效進攻機會，外線長程砲火亦完全失靈。連同隊友福克斯（De'Aaron Fox）全場15投4中、僅得9分的低迷表現，馬刺在進攻端顯得極度被動。賽後馬刺主帥米奇強森（Mitch Johnson）也點名：「文班亞馬必須將得分超過20分，他需要更多的持球機會，雷霆在防守他方面做得很好。」反觀雷霆隊，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繳出32分、9助攻的領袖級數據帶領下，雷霆展現了深厚的團隊戰力。記者Joel XLorenzi指出，雷霆替補球員的強勢發揮成為G5勝負關鍵，特別是切特（Chet Holmgren）打出了系列賽代表作，加上卡魯索（Alex Caruso）與麥肯（Jared McCain）的關鍵貢獻，成功壓制住文班亞馬的影響力。數據紀錄顯示，只要亞歷山大單場得分突破25分，雷霆在本次西區決賽中即保持3戰全勝的不敗紀錄。記者Law Murray賽後分析道，馬刺在系列賽贏下的兩場比賽，分別依賴於文班亞馬近乎神蹟的個人表現，以及雷霆隊G4出現四年來最糟的進攻狀態。如今系列賽落入2：3的落後局面，馬刺已退無可退。文班亞馬在走回更衣室的路途上表情相當嚴肅。對於馬刺而言，接下來的挑戰極為嚴峻。外界正高度關注這名年僅22歲的超級新星，將如何在背水一戰的淘汰邊緣，完成生涯首次處理淘汰壓力的任務。文班亞馬能否證明他能在進攻端克服手感低潮，找回系列賽G1那種統治戰局的表現，將是馬刺能否將戰線拉回第七場的唯一救贖。