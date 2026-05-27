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藝人方志友3月傳出跟老公離婚，後來證實假消息，夫妻還住在一起，幾天前更曬出去朋友家聚餐的合照，她今（27）日出席毛巾品牌記者會也說，跟楊銘威一切如常，和一般的夫妻沒兩樣，「他是100分的好爸爸。」目前大家工作各忙各的，方志友也為戲暴瘦10公斤，楊銘威有用他習慣的方式稱讚老婆很漂亮。方志友傳出婚變後，今天首度面對媒體，她直呼滿緊張，也透露瘦了10公斤，但是因為有新戲，所以最近認真激進瘦身，不過正在拍攝中，還不能透露是哪一部劇，只可以分享「不是演病人。」她也說3個月會有2天的放縱日，是跟老公楊銘威各自吃喜歡的食物，也說夫妻關係目前一切如常、還是一般夫妻，未來變動性不確定，但現在重心都在工作上。她說有跟楊銘威溝通，稱讚他仍是100分的好爸爸，至於是不是好的情人，方志友自認不是完美的另一半，也不確定自己在對方心中是幾分，無法給出答案，也希望大家不要捕風捉影，新聞爆出後也已跟長輩解釋清楚，他們一家人還住在一起，只有偶爾會需要自己的獨處時間。楊銘威與方志友2014年因合作《愛上兩個我》擦出愛火，交往不到1年就在2015年4月登記結婚，同年迎來大女兒，2017年再迎接兒子誕生，成為演藝圈知名的「先有後婚」夫妻檔。兩人婚後一邊忙演藝工作、一邊照顧家庭，過去常被外界視為模範夫妻，不過方志友也曾坦言，婚姻本來就需要不斷磨合，不像外界想像中那樣童話。今年3月更一度爆出婚變消息，當時經紀人僅低調表示「沒聽說離婚」，未正面否認婚變謠言。在傳出婚變約2個月後，兩人25日被目擊與陳意涵、王柏傑、李李仁、許富翔等好友聚餐，現場互動自然、氣氛融洽，夫妻感情現況再受討論。其實此前方志友不只曾主動替楊銘威宣傳新戲，也有網友發現家中依舊擺著夫妻合照，種種細節顯現他們的關係逐漸回溫。