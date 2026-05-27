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「五桐號」，推出期間限定的「泰式奶茶霜淇淋」，霜料使用泰國正統茶葉，融合濃郁茶香與香甜煉乳奶水調製，還原泰國街頭最正宗的風味。



▲全家門市購買霜淇淋特價35元，原價單支要49元。（圖／取自全家中埔雙興店） 📍門市、APP｜5月29日起至6月2日

◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）

◾古道酸梅湯買1送1，5折（原價30元、特價15元）

◾FMC檸檬氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）

◾杜老爺高級甜筒10元多一件，6.6折（原價35元、特價23元）

◾崇德發黑麥汁買1送1，5折（原價45元、特價23元）

◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）

◾滋露巧克力奶油／草莓買2送2，5折（原價18元、特價9元）

◾好麗友好多魚餅乾買1送1，5折（原價25元、特價13元）

◾悅氏Light鹼性離子水買1送1，5折（原價20元、特價10元）

◾日清厚餡夾心酥奶油10元多一件，6折（原價55元、特價33元）

◾康貝特200P能量飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾農心辣白菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）



▲全家5日5好康5/29～6/2。（圖／取自全家中埔雙興店）



▲全家自5月29日起至6月2日限定，門市哈根達斯129元系列買4送4。（圖／全家提供） 伯朗咖啡推新夏日飲品！開心果風味拿鐵、西西里檸香美式



迎接盛夏到來，伯朗Pure Brew咖啡系列推出兩大新品，「開心果風味拿鐵」 以濃郁堅果香氣結合滑順奶韻，打造如甜點般的療癒口感；「 陽光西西里檸香美式」則將檸檬酸甜與咖啡香氣融合， 呈現清新順口不苦澀的風味層次。



伯朗Pure Brew風味系咖啡新品每瓶350ml，建議售價35元，目前7-11、全聯、家樂福、愛買、大全聯、金車線上購等通路都買得到。



▲伯朗Pure Brew咖啡系列推出兩大新品，「開心果風味拿鐵」、「陽光西西里檸香美式」。（圖／官方提供）



近期各地天氣炙熱，高溫上看37度，需要來份冰品消消暑，全家本週門市有霜淇淋特價35元，單支就特價，還有哈根達斯雪糕買4送4，單支原價129元、平均一支只要65元，門市一堆消暑聖品都買一送一，包括古道酸梅湯、檸檬氣泡水、鹼性離子水等。本週高溫狂飆，全家自週五（29日）起門市購買霜淇淋特價35元，原價單支要49元，雖優惠沒有買一送一力度強，不過只要單支就特價，免揪親朋好友自己也能吃！霜淇淋5月口味聯名手搖品牌