近期各地天氣炙熱，高溫上看37度，需要來份冰品消消暑，全家本週門市有霜淇淋特價35元，單支就特價，還有哈根達斯雪糕買4送4，單支原價129元、平均一支只要65元，門市一堆消暑聖品都買一送一，包括古道酸梅湯、檸檬氣泡水、鹼性離子水等。
全家霜淇淋35元！哈根達斯買4送4
本週高溫狂飆，全家自週五（29日）起門市購買霜淇淋特價35元，原價單支要49元，雖優惠沒有買一送一力度強，不過只要單支就特價，免揪親朋好友自己也能吃！
全家霜淇淋5月口味聯名手搖品牌
「五桐號」，推出期間限定的「泰式奶茶霜淇淋」，霜料使用泰國正統茶葉，融合濃郁茶香與香甜煉乳奶水調製，還原泰國街頭最正宗的風味。
📍門市、APP｜5月29日起至6月2日
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
◾古道酸梅湯買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾FMC檸檬氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾杜老爺高級甜筒10元多一件，6.6折（原價35元、特價23元）
◾崇德發黑麥汁買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾滋露巧克力奶油／草莓買2送2，5折（原價18元、特價9元）
◾好麗友好多魚餅乾買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾悅氏Light鹼性離子水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾日清厚餡夾心酥奶油10元多一件，6折（原價55元、特價33元）
◾康貝特200P能量飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辣白菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
且全家自5月29日起至6月2日限定，門市哈根達斯129元系列買4送4，相當於單支只要65元，熱門口味包括巧克力脆杏仁、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、夏威夷脆果仁雪糕通通都可以選
伯朗咖啡推新夏日飲品！開心果風味拿鐵、西西里檸香美式
迎接盛夏到來，伯朗Pure Brew咖啡系列推出兩大新品，「開心果風味拿鐵」
以濃郁堅果香氣結合滑順奶韻，打造如甜點般的療癒口感；「 陽光西西里檸香美式」則將檸檬酸甜與咖啡香氣融合， 呈現清新順口不苦澀的風味層次。
伯朗Pure Brew風味系咖啡新品每瓶350ml，建議售價35元，目前7-11、全聯、家樂福、愛買、大全聯、金車線上購等通路都買得到。
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本週高溫狂飆，全家自週五（29日）起門市購買霜淇淋特價35元，原價單支要49元，雖優惠沒有買一送一力度強，不過只要單支就特價，免揪親朋好友自己也能吃！
全家霜淇淋5月口味聯名手搖品牌
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
◾古道酸梅湯買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾FMC檸檬氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾杜老爺高級甜筒10元多一件，6.6折（原價35元、特價23元）
◾崇德發黑麥汁買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾滋露巧克力奶油／草莓買2送2，5折（原價18元、特價9元）
◾好麗友好多魚餅乾買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾悅氏Light鹼性離子水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾日清厚餡夾心酥奶油10元多一件，6折（原價55元、特價33元）
◾康貝特200P能量飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辣白菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
迎接盛夏到來，伯朗Pure Brew咖啡系列推出兩大新品，「開心果風味拿鐵」
伯朗Pure Brew風味系咖啡新品每瓶350ml，建議售價35元，目前7-11、全聯、家樂福、愛買、大全聯、金車線上購等通路都買得到。