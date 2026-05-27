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NBA西區冠軍賽G5天王山之戰，奧克拉荷馬雷霆隊最終以127：114擊敗聖安東尼奧馬刺隊，系列賽取得3：2聽牌優勢。然而，這場比賽的焦點並非完全集中在勝負，而是場上多次充滿爭議的裁判判決。馬刺總教練米奇·強森（Mitch Johnson）在第三節因試圖申請回看挑戰卻遭裁判忽視，甚至被吹罰技術犯規，引起美國媒體討論，被認為是導致馬刺輸球的重大轉折。比賽第三節，場上出現關鍵判決爭議。當時馬刺發動進攻，球疑似觸碰雷霆球員霍姆格倫（Chet Holmgren）腳部後出界，馬刺全隊立即向裁判示意申請回看（Challenge）。但資深主審托尼兄弟（Tony Brothers）並未理會馬刺教練團的請求，直接判定由雷霆發底線球。對於此判決，強森情緒激動地向裁判爭論，解釋因裁判組先行進行討論，挑戰時間應重新計算，自己理應享有挑戰權。然而，托尼兄弟並未接受其說法，反而對強森吹罰技術犯規。美媒Nekias Duncan直言：「那次技術犯規太離譜了，這絕對是改變勝負的轉折點，這種情況根本不應該發生。」強森賽後受訪時表示，裁判當時告訴他「他們並未看到自己申請挑戰」。比賽期間，裁判托尼兄弟與雷霆球員多特（Lu Dort）被鏡頭捕捉到相視而笑，甚至有指著手腕處示意時間的動作，引發球迷與媒體強烈不滿。社群帳號《Basketball University》發文怒斥：「每一年，托尼兄弟與福斯特（Scott Foster）總能找到新方法，讓季後賽變得更像是關於他們，而不是關於籃球。」儘管裁判爭議不斷，雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役仍繳出32分、9助攻的統治級表現。他全場獲得多達17次罰球機會並罰進16球，創下個人季後賽新高，更成為NBA史上首位在單場運動戰進球數不到8球，卻能攻下30分以上的球員。然而，這種極度依賴罰球的比賽內容，也讓場邊球迷噓聲不斷。馬刺隊在系列賽中輸掉的三場比賽，始終伴隨著大量的裁判爭議判決。隨著戰線回到馬刺主場，這場攸關生死存亡的G6，除了兩隊的戰術角力外，裁判的執法公平性也將受到全球球迷的嚴格檢視。