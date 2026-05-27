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工會內部存在分裂跡象

三星電子工會會員對勞資臨時談判協議進行投票，今（27）日投票結果出爐，投票以73.7的贊成率通過，三星勞資糾紛可望暫時落幕，罷工危機也隨之解除。根據《韓聯社》報導，三星電子工會共同談判團27日表示，截至今日上午10點投票正式結束，為期6天的投票最終以73.7％、4萬6142人投下贊成票通過。根據工會規定，在有投票權成員過半參與，且贊成票過半的情況下，協議即可獲得通過。而此次投票，具有投票權的6萬5593名工會成員中，共有6萬2616人參與投票，最終投票率達到95.5％。投票雖然通過，然而，以半導體部門（DS）員工為主組成的跨企業工會與以消費電子（DX）部門員工為主組成的全三星工會，在贊成與反對比例上出現巨大差距。跨企業工會有80.6％（4萬4606人）成員投下贊成票；相較之下，全三星工會僅有21.1％（1536人）成員投下贊成票，大致可以說半導體部門員工基本都支持這份協議，而消費電子部門員工則基本持反對立場。外界分析，這是因為此次協議案新增了僅限半導體部門適用的「特別經營績效獎金」，使半導體部門員工能獲得遠高於消費電子部門員工的薪酬。若假設三星電子今年營業利益可達300兆韓元，按照這份新通過的勞資協商方案，以員工年薪1億韓元為基準，半導體部門中的記憶體事業部員工，將可合計獲得約6億韓元獎金，即使是半導體部門中預計將會虧損的晶圓代工部，員工也可約拿到2億1000萬韓元的獎金。相較之下，消費電子部門員工很可能僅能獲得價值約600萬韓元的公司股票，差距十分巨大。隨著投票表決通過，工會接下來將與三星電子舉行勞資協議簽署儀式，但由於消費電子部門員工反彈強烈，預料工會內部的矛盾與衝突仍將持續一段時間。受到勞資糾紛暫時落幕的消息激勵，三星股價今日盤中一度大漲8％。