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▲NOWNEWS專題專案中心製作「AI『銀』響力」，關注AI目前在長照中心運用情形與遇到的問題，入圍第六屆銀響力新聞獎（圖／記者王郁勳攝）

第六屆銀響力新聞獎入圍名單：

▲NOWNEWS今日新聞《AI「銀」響力》

弘道老人福利基金會主辦的「銀響力新聞獎」邁入第六屆，今（27）日公布入圍名單。《NOWNEWS今日新聞》專題專案中心製作的「AI『銀』響力」入圍「電視及網路影音類-單篇專題報導獎」。「AI『銀』響力」專題探討在AI浪潮下，年長者追求數位平權的過程。報導首先藉由跨世代智慧共融發展協會理事長游采婕發起的「AI 數位圓夢課」，描述長者克服記憶力衰退，學習AI生成。一群長者利用科技，將逐漸逝去的回憶用AI重現，有的人幫癱瘓的老友生成騎重機的帥照，有的人則懷念過去行動自如還能遊山玩水的歲數，利用AI合成讓自己重遊舊地。除了生成技術，報導也描述AI科技陪伴孤獨失智長者，透過工研院研發的「尬聊機器人」，成為輔助治療失智症與緩解照護者壓力的「科技小幫手」。找來具有照護失智患者經驗的護理師共同研發，透過「懷舊治療」設計，讓長輩在與機器人的互動中，找回生命經驗的連結。特別是傳統理工思維設計出的對話可能不夠生活化，因此特別設計了20個主題，並採「漸進式」引導，讓對話具有意義與層次感。報導最後深入長照中心，觀察目前照服員人力吃緊狀況下，AI科技可以做到什麼樣的程度。運用純熟的毫米波雷達技術，可偵測長者深夜起身或在廁所停留時間，讓照服員更能掌握情況。也藉由第一線人員觀察，披露目前產業研發端，與長照端的需求未必能契合，導致政府經費補助流於形式。長照業者也建議，政府在機構評鑑應與時俱進，採用沙盒機制讓導入AI科技的長照中心，人力上可以獲得舒緩。第六屆銀響力新聞獎訂於7月17日在台北松菸館B1演藝廳舉行。AI「銀」響力報導：【平面及網路(文字)類-即時新聞獎】入圍5件▲50+《極端氣候多天災的未來，長照機構怎麼辦？花蓮光復鄉47位長者零傷亡撤離紀錄：全台必學6件事》▲上下游新聞《92 歲種菜導師，第二人生比首刷還精采！嘉義二分之一農場，共享土地共老共好》▲天下雜誌《奔走60社區、救1200長輩健康 雲林女兒翻轉失能，登上國際期刊》▲太報《當加害車手與受騙長者合作 跨世代的打詐劇場如何縫合社會最脆弱的裂縫》▲聯合報《幼老共學在台灣 借鏡日本推動經驗》【平面及網路(文字)類-專題報導獎】入圍7件▲天下雜誌《善終練習，好好走》▲太報《「記憶燈塔」抗衡失智海嘯 借鏡星、日、韓的溫柔革命》▲東森新媒體ETtoday《共生社區練習曲：照護之外，我們還能不能一起生活？》▲商業周刊《560萬人屋雙老風暴》▲商業周刊《請別忘了我：失智，人生最重要風險管理》▲康健雜誌《失智症帳單》▲聯合報《從容迎人生謝幕》【電視及網路影音類-即時新聞獎】入圍5件▲TVBS新聞《高溫下的孤老-氣候變遷中的隱形生存戰》▲中嘉吉隆新聞《德厚社區關懷據點發揮功效 挽救長者生命安全》▲台灣電視公司「熱線追蹤」《AI新世代-超高齡元年的長照解方》▲高雄都會台《高雄交通標線大改造 銀髮族上路卻是看攏嘸》▲東森新聞台《免巴氏評估掀搶工大戰》【電視及網路影音類-單篇專題報導獎】入圍7件▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《勞動大齡軍時代》▲中央通訊社《中央社特別節目｜「智」少還有你》▲公共電視「獨立特派員」《中高齡職務再設計》▲大愛電視《階上囚》▲鏡新聞「調查報告」《被欺騙的晚年》▲鏡周刊「鏡發財」《台灣超高齡社會的殘酷真相 失智海嘯來襲》【電視及網路影音類-系列專題報導獎】入圍5件▲三立財經台「台灣新思路」《囚牢餘生-沒人等的養老院》▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《長者無礙 系列報導》▲公視台語台「台灣記事簿」《【接住家庭照顧者】系列專題》▲客家電視台《老了怎麼伴-中高齡智能障礙者照顧難題》▲屏東生活台《弦上人生》【廣播及網路音頻類-即時新聞獎】入圍3件▲內政部警政署警察廣播電臺《當AI遇見VUVU科技點亮回憶：臺東南迴「馨心學堂」的AI溫暖革命》▲國立教育廣播電臺彰化分臺《被制度遺忘的雙管照護家庭》▲國立教育廣播電臺臺東分臺《「高齡換照70+：安全把關還是行動限制？」報導》【廣播及網路音頻類-專題報導獎】入圍5件▲Right Plus 多多益善「善盡天良｜眾聲相」PODCAST《我是妳的眼、妳是我的腳，視障Ｘ肢障女性的職涯、友誼和老後生活》▲內政部警政署警察廣播電臺臺中分臺《微光中的希望》▲台灣事實查核中心「新聞真假掰 假訊息ByeBye！」PODCAST《年輕人其實比長輩更好騙？「長輩圖」不是騷擾是「想你」！撕下「馬路三寶、老人味」的惡意標籤！》▲國立教育廣播電臺高雄分臺《母語若失聲，啥人是阿娘 做伙講出上媠的臺灣話》▲國立教育廣播電臺彰化分臺《當記憶漸漸迷路：失智家庭的愛與愁》【調查報導獎】入圍7件▲中華電視公司「新聞高峰會」《翻轉獨老危機》▲天下雜誌《善終練習，好好走》▲台灣電視公司「熱線追蹤」《囤物失控：老後困局》▲民視新聞台「民視異言堂」《【無牆醫院 在宅住院】系列報導》▲東森新聞台「台灣啟示錄」《往生互助會「拿別人的命來賭」：厭老現象背後如何傳播正向高齡文化？》▲壹電視「新聞思想啟」《老後居所 何處是我家？》▲網路溫度計DailyView《撕掉年齡標籤》【大專院校類-新聞報導獎】入圍8件▲TKTV淡江新聞《銀來新的青春》▲TKTV淡江新聞《平溪凝聚社區力量 守護失智長者》▲小世界周報《不老棒球隊揮汗 打出青春未完棒球夢》▲小世界周報《九旬阿嬤硬舉48公斤 銀髮族重訓強化肌肉》▲小世界周報《偏鄉行動雜貨店 山路遙遠情更近》▲小世界周報《敲擊中找到生命節奏 跨越聽不見的距離》▲中正之聲《安寧與死亡教育 學習如何好好說再見》▲TKTV淡江新聞《HOW居才是好居 從青銀共居看見世代共融的可能性》【大專院校類-數位創作獎】入圍5件▲Youtube- OLD BOYS《走過中興新村：從省府特區到文創聚落的活化蛻變 | 老男孩去你家》▲Youtube-中華電信基金會《剩餘的日子裡》▲Youtube -亘仔zhu《第一線看長照》▲Youtube-余燼《當我們老在一起：撐起未來的長照險》▲Youtube-你說的都隊《智在的日常:長者的虛實共老新生活》