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台北股市今（27）日再度走高，開盤上漲316.89點、來到43842.26點，隨後一路走高，最高來到44818.25點新高點，午盤上漲1148.81點或2.64%，來到44674.18點，站穩44000點關卡。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.62點、來到440.92點，午盤上漲6.48點或1.48%，來到445.78點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、華邦電、泰金寶-DR、聯電；午盤個股成交值排行榜前五名為：聯發科、群創、華邦電、南亞科、台積電。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲40元、來到2310元，盤中最高衝至2330元，午盤上漲55元或2.42%，來到2325元；台達電開盤上漲140元、來到2490元，隨後衝至漲停價2585元，午盤上漲205元或8.72%，來到2555元；聯發科開盤上漲210元、來到4475元，隨後強攻漲停價4690元。記憶體族群也持續走高，華邦電攻上漲停價155元，力積電上漲近5%，南亞科上漲逾3%，旺宏小漲0.3%。半導體族群也持續走高，聯電、華邦電、統懋、穎崴、華東、南茂攻上漲停板，矽力*-KY上漲逾7%，日月光投控、凌航、晶豪科、順德上漲逾6%，虹冠電上漲逾5%。被動元件族群也持續受到資金追捧，凱美、立隆電、華新科、雲嘉南、今展科攻上漲停板，國巨*上漲逾9%，鈺邦、禾伸堂上漲逾8%，信昌電上漲逾7%，金山電、蜜望實、艾華、臺慶科上漲逾6%。