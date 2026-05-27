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▲「格雷女」達珂塔強生（如圖）有可能在泰勒絲的婚禮上碰到前男友、「酷玩」主唱克里斯馬汀。（圖／美聯社／達志影像）

▲克里斯馬汀（如圖）據傳是泰勒絲婚禮將邀請的來賓之一，兩位前女友也都傳會受邀。（圖／美聯社／達志影像）

▲布萊德利庫柏（如圖）被傳有可能在泰勒絲的婚禮上與前後任女友撞個正著。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西（右）即將舉辦世紀婚禮，賓客陣容受到各方高度關注。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天后泰勒絲盛傳將在7月3日美國國慶日前夕於紐約舉行世紀婚禮，由於她在演藝界人面廣、好友眾多，其中有不少人之間有著「感情食物鏈」的連結、一堆舊愛新歡的奇妙關係，包括她的兩位好友吉吉哈蒂德、蘇琪沃特豪斯都曾是布萊德利庫柏的女友，婚禮上有可能碰到面；「格雷女」達珂塔強生、「酷玩」克里斯馬汀這對已分手的舊情人據傳也都受邀，婚禮上亦有機會重逢。泰勒絲的婚禮備受各方矚目，在確切地點尚未曝光之前，外界的焦點只能在出席賓客名單上，據稱她和未婚夫崔維斯凱爾西親自打電話邀請，態度更顯隆重。而她的兩位好友《Ｘ戰警》系列女星蘇菲透納、「格雷女」達珂塔強生都曾與克里斯馬汀交往，3人都在受邀名單之內，屆時場面會是尷尬，還是一團和氣？大家都在等著瞧。眾所皆知，達珂塔強生曾經與克里斯馬汀差點論及婚嫁，最後因克里斯遲遲沒有明確行動，想當媽的達珂塔不願再浪費青春，主動為這段感情畫下句點。而克里斯與達科塔分手後，和蘇菲透納被傳約會，蘇菲並沒有承認，外界還是認定他們之間並非純友誼，3個人如果在泰勒絲的婚禮上碰頭，互動肯定是被關注的焦點之一。類似的情況還有一組，名模吉吉哈蒂德與男友布萊德利庫柏，以及他的舊愛蘇琪沃特豪斯，蘇琪現在雖然和《蝙蝠俠》與《暮光之城》羅伯派汀森生了女兒，也開心組織家庭，卻曾在訪問中提過與布萊德利分手後，花了快10年時間才能把心裡的傷痛澈底放下，彼此未必想再碰到面，但泰勒絲的婚禮場地是否有足夠空間，讓他們能夠不撞見對方？也只能拭目以待。怪只能怪演藝圈說小不小，卻也沒有大家想像那麼大，會認識的就都是那一批人，感情食物鏈能把大多數人連在一起，可能很多人曾經約過會或交往過，只能靠個人修養維持表面上的平靜。而泰勒絲自己，也有這樣的敏感關係，她的友人柔伊克拉維茲就和她前男友之一哈利史泰爾斯熱列交往中，據稱柔伊已受邀出席她的婚禮。倘若是柔伊一人前往也就算了，曾經被泰勒絲寫過分手歌的哈利，如果隨著柔伊前來，新郎崔維斯又該如何反應？讓這場世紀婚禮增添更多的噱頭與看點，變得更加令人期待。