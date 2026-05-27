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出國旅遊使用eSIM方便之餘，但部分廉價、便利的eSIM使用後，網路流量可能送進中國，有專家建議國家通訊傳播委員會（NCC）明確定義「旅遊型純流量 eSIM」是一個合法的業務類別。NCC上週邀集檢警機關以及三大電信業者開會，取得初步共識，會請業者研擬兼顧防詐需求便捷做法後，再行開會討論。聖洋科技執行長邱繼弘日前在臉書示警，我國電信業者因NCC防詐監管而被綁死，導致消費者只能轉向境外服務，但那些廉價eSIM預設把使用者的流量送進中國管轄區。他呼籲，讓NCC明確定義「旅遊型純流量 eSIM」，並且不需要本人臨櫃、不提供台灣門號與語音服務、可以線上開通、專供漫遊使用，給業者敢投資的理由。NCC本月11日表示，「國內電信業者已有提供出國旅遊純上網預付卡服務」，且符合條件下可免設定費用。惟依據《詐欺犯罪危害防制條例》仍須經過KYC（Know Your Customer）程序始可提供，如在門市臨櫃提供證明文件查核等。NCC上周已邀請檢警機關、三大電信業者開會，會中取得初步共識，也讓業者了解檢警的防詐考量及需求，請電信業者回去評估簡便KYC程序的可行作法，為下次開會準備，希望在便利跟防詐之間取得平衡。