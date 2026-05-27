南非國家公園近日發生凶案，一對退休夫婦遭亂刀刺死、雙手反綁棄屍在鱷魚出沒的河流，警方懷疑，這對夫婦是撞見盜獵者因此慘遭滅口。
據紐約郵報報導，這對退休夫婦週五清晨在克魯格國家公園（Kruger National Park）內的林波波河（Limpopo River）被發現身亡，目擊者是一群正在觀賞大象渡河的遊客。
這對退休夫婦是71歲的恩斯特·馬萊斯（Ernst Marais）與73歲的妻子迪娜（Dina），原本居住在一千多英里外的莫瑟爾灣（Mossel Bay）退休村，原本計劃在南非國家公園度過一週，但週四上午狩獵營地的清潔人員通報失蹤，搜救行動隨即展開。
國家公園消息人士表示，本來希望只是因為暴雨引發洪水，車輛拋錨，但隨後就接到電話通知發現兩具遺體，「這顯然是一場非常殘暴的襲擊，兩人都被刺傷，毫無疑問是被扔進河裡餵鱷魚，他們的車也被偷走。這對我們來說是一起非常重大的事件，這是一座極其安全的國家公園，這件事震驚了我們所有人。」
南非警方消息人士認為，這對夫婦可能無意間撞見一群盜獵者，因此被殺人滅口，兇手持刀多次刺向兩人的上半身，將他們的雙手反綁在身後，隨後將他們拖到河邊並拋入水中。
警方懷疑，被偷走的車輛是運送走私物品的便利交通工具，且該處可以跨越河流進入莫三比克，目前假設兇手已從國家公園逃往莫三比克，展開大範圍搜捕。
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這對退休夫婦是71歲的恩斯特·馬萊斯（Ernst Marais）與73歲的妻子迪娜（Dina），原本居住在一千多英里外的莫瑟爾灣（Mossel Bay）退休村，原本計劃在南非國家公園度過一週，但週四上午狩獵營地的清潔人員通報失蹤，搜救行動隨即展開。
國家公園消息人士表示，本來希望只是因為暴雨引發洪水，車輛拋錨，但隨後就接到電話通知發現兩具遺體，「這顯然是一場非常殘暴的襲擊，兩人都被刺傷，毫無疑問是被扔進河裡餵鱷魚，他們的車也被偷走。這對我們來說是一起非常重大的事件，這是一座極其安全的國家公園，這件事震驚了我們所有人。」
南非警方消息人士認為，這對夫婦可能無意間撞見一群盜獵者，因此被殺人滅口，兇手持刀多次刺向兩人的上半身，將他們的雙手反綁在身後，隨後將他們拖到河邊並拋入水中。
警方懷疑，被偷走的車輛是運送走私物品的便利交通工具，且該處可以跨越河流進入莫三比克，目前假設兇手已從國家公園逃往莫三比克，展開大範圍搜捕。