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馬英九基金會風暴持續延燒，3人調查小組發言人李德維昨（26）日更公開，馬英九大姊馬以南傳給前國安會秘書長金溥聰的簡訊，內容提及「停止挾持馬英九，否則不如透過法律宣告他有病」，疑似間接證實馬英九失智傳聞。對此，總體經濟學家吳嘉隆認為，要拉下馬英九的幕後黑手恐是中共，目的是為了保護國民黨主席鄭麗文與副主席蕭旭岑。「馬英九有事，最後會讓賴清德得分。」吳嘉隆猜想，應該是幕後有人要拉下馬英九，要毀掉其講話的可信度，才使得馬家人想要退場，要保護馬不要再被攻擊、再被污名化，而這個幕後應該是中共。他直言，目的很簡單，應該是保護鄭麗文與蕭旭岑，作為國民黨對中共的新的對口單位，「也就是說，中共在幫鄭麗文清黨」。「這就是架空馬英九，排擠馬英九，可以產生的政治效果，讓共產黨可以更直接指揮國民黨。」吳嘉隆續指，中共以為這樣可以更直接介入中華民國的內政，從台灣內部來拿下台灣，而不需要去承擔軍事行動的風險，這也叫做「不戰而屈人之兵」。吳嘉隆表示，如果確實是這樣的話，他相信，美國人是會看到的、會看懂的，然後會有所反制，不可能接受中國國家主席習近平把手伸入台灣內部，深入在野黨。也應該是基於這個考慮，川普才想跟賴清德通話，因為要對沖習近平對台灣內部的介入，變成是「你找鄭麗文，那我就找賴清德，看誰怕誰？」吳嘉隆認為，畢竟，川普的理由其實不怎麼成立，因為對台軍售是軍方與參謀本部作業完之後，再由總統來確認而已，並不是由總統親自出來談的。所以，川普拿對台軍售做文章，真正的用意是要跟賴清德對話，做出一個政治姿態，來平衡或抵銷習近平對國民黨的介入。