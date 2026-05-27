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雷霆的第二陣容在第二節率先提速

霍姆格倫的表現優於文班亞馬，他得分不若對手，但影響力和實際效率確實壓過了宿敵

文班亞馬連續3場比賽籃板未能上雙

他在防守端的壓力太大，雷霆的投藍能力讓他必須不斷移動和撲防

西區決賽每隔一天打一場比賽，球員沒有太多時間休息

▲文班亞馬連續3場比賽籃板未能上雙，在G1之後他每一場比賽的表現都在下滑當中。（圖／美聯社／達志影像）

雷霆球員精力充沛，每一波攻防都已準備好用盡全力，

即使在今晚將麥肯拉到先發，雷霆的板凳貢獻還是遠遠多於馬刺

▲退無可退的雷霆主帥大膽變陣，將季中交易來的新秀後衛麥凱恩（Jared McCain）拉上先發。（圖／美聯社／達志影像）

在西區冠軍賽G5這場至關重要的「天王山之戰」中，奧克拉荷馬雷霆隊以127：114擊退聖安東尼奧馬刺隊，系列賽取得3：2聽牌優勢。兩位新世代的長人宿敵對決，今晚出現不一樣的結果，霍姆格倫（Chet Holmgren）終於在與文班亞馬（Victor Wembanyama）的對決中，繳出本系列賽最亮眼的攻防表現。在G3雷霆勝利之後，許多人都認為這一輪系列賽最終他們將會勝出，而在G4的潰敗後，今晚他們再度站住了陣腳，取得聽牌。今天開賽兩隊各有球員爆發，霍姆格倫前4投全中得到8分，尚帕尼（Julian Champagnie）在首節達不到8分鐘就得到13分，這時候兩隊還是勢均力敵，比賽還未明朗。這時候又是，文班亞馬罰球命中後僅6秒，卡魯索（Alex Caruso）已經在另一邊犯規造成罰球機會；之後哈珀（Dylan Harper）掉球，哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）7秒後拋投得分；再來是傑林威廉斯（Jaylin Williams）助攻華勒斯（Cason Wallace）命中三分球，接著他自己也命中三分球。一波10：3的攻勢逼使馬刺得喊出暫停。在那之後雷霆就一直掌握著比賽優勢，這是這場比賽勝負決定性的關鍵時刻。在此之前，霍姆格倫在面對文班亞馬時總顯得力不從心，甚至在G4賽後，當被問及如何提升霍姆格倫的參與度時，隊友亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）罕見地陷入了長達10秒的沉默，這種無聲勝有聲的質疑，成為雷霆全隊的動力。但本場比賽，霍姆格倫以9投6中、罰球4罰全中的高效率，繳出16分、11籃板的「雙十」成績單，寫下他在西區決賽的個人得分與效率新高。他不再是被文班亞馬全面壓制的陪襯，而是化身亞歷山大急需的「合格二當家」，大膽攻擊內線攻擊，給予文班亞馬防守更大的消耗和壓力。今晚，這對於這急速駛向總冠軍賽的雷霆來說是好消息。，在G1之後他每一場比賽的表現都在下滑當中。他的低潮有三大原因，首先，而且內線球員不害大挑戰他。其二，，馬刺深度不如雷霆，文班亞馬連續5場比賽都出戰30分鐘以上，這些消耗開始累積起來了。他也錯失了幾個籃下簡單機會。其三，今晚他三分球5投0中，沒能拉開空間。這讓防守這可以貼著他，施加更多身體壓力，他需要消耗更多體力進入內線。儘管系列賽前半段雙方旗鼓相當，但隨著G5戰況拉鋸，馬刺隊明顯暴露了四大警訊。雙方輪換的差距再次顯現出來，馬刺球員疲憊不堪，這反映在他們的犯規和失誤上，瓦塞爾上籃放槍後，回防太慢被麥肯投進三分球底定勝負，這一球其實也是系列賽勝負縮影，雷霆第二陣容大獲全勝。雷霆因為傷兵原因，本次系列賽已經使用了4組不同的先發陣容，但，這就是他們陣容深度的優勢。▪️：數據顯示，雷霆在板凳深度上完全輾壓。馬刺球員在第四節明顯呈現體能疲乏，這直接反映在犯規過多與關鍵時刻的失誤上。▪️：文班亞馬本場僅15投4中（含三分球5投0中），有效命中率僅26.7%。他在處理球上的決策混亂，加上雷霆全場對其施加的高強度體能消耗，讓他在進攻端顯得孤立無援。▪️：麥肯恩（Jared McCain）今天首度先發就拿出精彩表現，命中很多關鍵球，末節的三分澆熄馬刺反撲氣焰，他全場得到20分。這對馬刺來說不是好消息，雷霆每一次球員被賦予重任時都能有好表現，今晚馬刺替補得分又以31：40落後，很多還是在垃圾時間得到的分數。▪️：卡斯特（Stephon Castle）今晚打出一場好球，不僅11投7中得到24分，還有6次助攻，甚至他防守端也做得很好，讓SGA今晚19投僅7中，馬刺浪費了他精彩的表現，我認為球隊會非常非常後悔，因為要再一次要他做到這一點並不容易。除此之外，「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）在西區決賽中繳出57%投籃命中率與80%真實命中率的超高效率，不僅提供強大防守，更成了雷霆進攻端最穩定的輸出點。正如專家Jon Krawczynski所言，雷霆在缺少兩名核心輪替的情況下，仍能展現如此韌性，讓馬刺這個系列賽第一次看起來「被打慌了」。雷霆的團隊底蘊似乎正在幫助他們跨過最艱難的門檻，連續兩年挑戰奧布萊恩金盃，若他們能做到，將是繼2018年金州勇士後首支連霸球隊，聯盟新時代也將宣告來臨。