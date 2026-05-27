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演員全智賢近日為電影《屍速禁區》接受訪問時，談到日前和同片演員池昌旭、具教煥在坎城紅毯上的互動，笑稱自己其實也想和池昌旭看起來很熟，但「如果太親密，大家的視線好像不會太友善」，怕會被各種解讀，但跟具教煥就很自在，笑說他「比較像妹妹」，一番話瞬間掀起熱議。全智賢睽違11年重返大銀幕，主演延尚昊執導的新片《屍速禁區》，電影上映後票房表現亮眼，短短5天就突破200萬觀影人次，更入選第79屆坎城影展午夜放映單元。而這也是她第一次以韓國電影正式踏上坎城紅毯，讓她直呼：「這次真正正式去了之後，才覺得以前參加的坎城都不算坎城。」而在坎城影展期間，全智賢自然把手搭在具教煥肩上的模樣，被不少網友形容根本像《來自星星的你》裡的千頌伊再現。對此，她笑說：「我本來就有很多千頌伊moment，演技其實不會完全脫離演員本人。」接著還開玩笑補充：「其實我也想跟池昌旭看起來很熟，但如果跟他勾手走太近，好像大家不會用太單純的眼光看。」至於和具教煥就沒有這種困擾，全智賢表示，因為兩人都是在片中活到最後的人，拍攝時相處時間特別長，自然變熟很多，當然個性上也很合得來，「如果個性不合，也不可能變這麼親近。」她更笑稱具教煥不像弟弟、比較像妹妹，還解釋：「如果是弟弟，我會有種『你懂什麼，跟著姐姐走』的感覺，但具教煥反而像妹妹，會一起討論『那要怎麼做？』，很有默契也很有趣。」《屍速禁區》講述神秘感染事件爆發後，被封鎖的大樓內，倖存者與逐漸進化的感染者展開生存戰。全智賢在片中飾演生命工學教授兼生存者領袖權世貞，台灣已在本月22日正式上映。