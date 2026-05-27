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消費者求助碰壁 怒轟「收錢跑路」

▲愛麗絲飯店開業近10年，遭爆欠薪、欠工程款。（圖／翻攝愛麗絲飯店臉書，2026.05.27）

員工控欠薪 勞工局調解全破局

建物遭查封限制登記 最重恐廢旅館登記證

民眾前天在臉書社團「爆料公社」發文指出，3月17日向愛麗絲國際大飯店預訂40間房間、4月20日支付3萬3000元訂金，期間持續透過LINE與飯店業務聯繫。不料直到5月12日確認最終房數時，業務才坦承飯店已出現營運問題，且對方其實早在5月4日就已離職。原PO表示，5月18日再接獲通知，得知飯店因欠繳電費遭台電斷電，最終確定5月23日無法提供住宿服務，讓他質疑業者明知經營困難，卻仍持續收取訂金，涉嫌「惡意詐欺」。原PO指出，事發後曾向多個單位求助，但過程並不順利。報警後遭告知屬民事糾紛無法受理；撥打消保專線後，被建議申請調解，但因飯店疑似早已人去樓空，無人可收受公文與出席調解，程序難以進行。他無奈表示，若委請律師提告，費用恐高達6、7萬元，即使最後勝訴，對方也可能早已脫產，「飯店負責人就是看準了你求償無門，惡意收了錢跑路，只能自己認賠！」另有消費者前往現場後，發現飯店大門深鎖、現場空無一人，但部分線上訂房平台卻仍持續販售房間，質疑業者在明知無法營運情況下，仍持續接受訂房與收取費用。隨著爭議延燒，台中市勞工局26日證實，截至目前為止，已受理22名飯店員工提出工資等勞資爭議調解申請，並已召開多次調解會議。不過，由於資方未支付欠款，甚至多次無故缺席，所有調解皆宣告不成立。勞工局表示，目前已協助受影響員工申請失業給付，並提供就業服務、法律諮詢及法律扶助等協助，後續也將透過司法途徑協助勞工爭取權益。愛麗絲飯店的財務困境早有徵兆，有網友翻出台中地方法院民事判決書，指出工程公司曾向飯店請求給付工程款，法院於2024年底判決飯店須支付94.5萬元；另有食品供應商也因貨款問題向法院聲請支付命令，案件仍在處理中。愛麗絲國際大飯店過去曾以20億元對外求售，後續更調高至22億元。實際查詢地籍資料，除了銀行房貸，建物另有多筆民間借貸設定，並已遭債權人聲請限制登記，甚至於今年初遭法院查封。針對停業爭議，台中市觀光旅遊局表示，25日會同相關單位前往現場聯合稽查，確認飯店確實未見營業情形。觀旅局已正式函請業者依規辦理暫停營業備查。觀旅局指出，若業者停業超過1個月卻未依法申報，將依《發展觀光條例》裁處1萬元以上、5萬元以下罰鍰；若情節重大，甚至可直接廢止旅館登記證。消保官也提醒，若消費者是以信用卡付款，可盡速向發卡銀行申請爭議款退款；若為現金或匯款，可能需透過支付命令或民事訴訟方式求償。消費者如有任何消費爭議，亦可撥打消費者服務專線「1950」進行諮詢。