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▲黃仁勳（右）被拍到與女兒、老婆一起用餐，忙碌之餘享天倫之樂。（圖／翻攝自X）

▲黃仁勳（右）與爸媽在私廚餐廳吃飯，意外讓紅蟳米糕爆紅，不少人紛紛上網查如何訂餐。（圖／翻攝自NVIDIA X）

「兆元男」AI教父黃仁勳這次訪台，除了舉辦「兆元宴」、COMPUTEX與台積電話題持續洗版外，另一個意外掀起熱議的反而是他的家庭日常，前幾天才剛被拍到陪爸媽吃紅蟳米糕、分享炸饅頭給媒體，如今又被網友捕捉到帶著妻女吃肉粽的畫面，尤其女兒當眾對爸爸撒嬌的互動，更讓大批網友直呼：「這才是真正的人生勝利組。」黃仁勳此次來台，除了既定行程外，還私底下帶著妻子Lori與女兒黃敏珊（Madison Huang）現身台北老店王記府城肉粽用餐，一家人有說有笑，氣氛相當輕鬆，其中女兒黃敏珊聊到一半時還對爸爸露出撒嬌模樣，完全不像外界印象中的科技豪門家庭，反而更像一般台灣家庭聚餐。其實黃仁勳這次來台，幾乎天天都在上演「台灣家庭日常」，前幾天他才因陪爸媽吃紅蟳米糕的畫面爆紅，當時NVIDIA官方X（前Twitter）發文「Dinner with the Huangs」，讓外界看到平時談AI、談兆元市值的黃仁勳，回到父母身邊後其實就只是個陪爸媽吃飯的兒子。如今又被拍到帶妻女吃肉粽，讓不少網友發現，黃仁勳這趟台灣行除了跑科技行程，也一直努力抽空陪伴家人，尤其從紅蟳米糕、炸饅頭，到如今的肉粽小吃，幾乎每次都充滿濃濃台灣味。不少網友也笑說：「別的億萬富翁都在曬遊艇，黃仁勳在曬肉粽」、「真正高級的炫富，是全家人還願意坐在一起吃飯。」黃仁勳女兒撒嬌的影片由一名對沖基金經理Nicholas Mugalli分享，他發文直言：「63歲的黃仁勳真的太有福氣了。」他提到黃仁勳不只與初戀妻子結婚超過40年，女兒至今在他面前仍會撒嬌，家庭關係看起來相當親密。貼文曝光後立刻掀起討論，不少網友紛紛留言：「真正讓人羨慕的不是錢，是家庭感情」、「全球最有錢的人之一，結果最幸福的畫面竟然是吃肉粽」、「真正炫耀的從來不是財富，而是幾十年後家人還願意陪在身邊。」還有人認為，黃仁勳這次訪台之所以特別有共鳴，就是因為他身上總有很濃的「台灣爸爸感」，無論是陪爸媽吃飯、夜市亂晃，還是陪妻女吃小吃都讓人感覺不到距離。事實上，黃仁勳與妻子Lori是大學時期認識的初戀情侶，2人結婚至今超過40年育有一雙子女，包括兒子黃勝斌（Spencer Huang）與女兒黃敏珊，兄妹倆如今也都在NVIDIA任職。其中黃敏珊曾赴法國藍帶學廚藝，目前則擔任NVIDIA Omniverse與物理AI平台產品行銷高階主管；而黃勝斌則曾在台北經營酒吧，之後赴紐約大學攻讀MBA，再加入輝達投入AI與機器人相關開發。而在26日晚間與魏哲家等台積電高層聚餐的「兆元宴」中也能看到黃敏珊同行身影，讓不少網友感嘆：「原來真正的人生勝利組，不只是事業成功，而是忙到改變世界後，還能保有最簡單的家庭幸福。」