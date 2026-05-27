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生活中不少常用APP，可能來自中國背景，數位發展部今公布4款APP檢測結果發現，高德地圖、嗶哩嗶哩（bilibili）、愛奇藝（iQIYI）及BIMOBIMO等會存取與核心功能無關的敏感權限。數發部資通安全署署長蔡福隆提醒民眾採取三大資安防護原則，同時提醒民眾從安全管道如App Store、Google Play下載程式，不要使用來路不明的網址下載安裝。三大資安防護原則分別如下：1. 安裝App前詳閱隱私政策條款：安裝前應確認App如何蒐集、使用及傳輸個人資料，避免個資被不當利用。2. 確認權限要求合理性：授權前應確認權限與所需功能是否相符，授予權限亦宜避免選擇「使用應用程式時」，而選擇「僅允許這一次」，使每次授權都經過使用者再次確認需求；並定期檢視授權設定，關閉不必要權限並刪除未使用之App。3. 使用資安防護工具： 安裝手機資安防護軟體，以阻擋惡意App與網站，防範惡意連線與後門 。數發部表示，個別的權限要求看似無害，但透過大數據蒐集串聯分析後，即可能構成嚴重的隱私缺口。App固然帶來「表面上的便利」，但更應注意「背後的隱形風險」，提醒民眾應保持警覺，落實資安防護以守護個資安全。同時蔡福隆也提醒民眾赴中國地區旅遊時，勿使用公用USB充電座，因惡意設定的充電座可在使用者充電時將惡意軟體植入，無論民眾或公務員，應使用自備的行動電源與充電器，避免遭駭或遭竊取資料。另，手機若因故離身，或遭搜查或留置，建議返國後立即重置系統，以降低遭安裝監控軟件之風險。