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▲張信哲熱愛古代的刺繡、紡織品，過去也曾分享在自己的臉書上。（圖／張信哲臉書）

59歲歌手張信哲被認為是演藝圈隱形富豪，因為他除了愛唱歌，更是知名的骨董收藏家。張信哲說自己很愛古代的刺繡品，如明清時期的龍袍、女裝，或是繡花鞋，他都覺得很珍貴。自己一開始會愛上骨董，則是因為看到阿祖（曾祖母）的遺物，認為實在很美，才在這些東西被送去火化前，將它們攔截保留。這些藏品如今也價格翻漲，估計超過10億元。張信哲2015年時，曾將他收藏的60件清朝宮廷服飾借給國立歷史博物館展出，當時這些高級刺繡品，被專家估算至少價值台幣3億元。如今已10年過去，價格肯定又漲了好幾倍，加上其他明清時期的家具、藝術品、瓷器等等，張信哲的藏品被認為總價值應該超過10億元。張信哲當時受訪就透露自己愛上骨董的原因，「阿嬤在整理她（阿祖）的遺物的時候 就有發現這些很漂亮的東西，我就趕快把它攔截。」張信哲也分享自己收藏骨董怎麼辨別真假，他說自己會去細看繡線跟染色這2個部分，「因為這些東西都是天然的顏料去染的，所以現在的化學顏料染不出這種顏色」。張信哲也慶幸自己愛的藏品比較小眾，所以他大概從1990年開始接觸、買賣骨董時，很容易挖到寶，且價格不高，沒什麼競爭者。後來《後宮甄嬛傳》等清宮劇走紅後，才讓這些收藏品的價格飆升。張信哲2014年在香港拍賣會上，就曾以160萬人民幣（約新台幣740萬元）的價格，賣出一件乾隆龍袍。而當天所有賣出的骨董，共高達1641.86萬元人民幣（約7600萬台幣），相當驚人。他當時也預告自己會把得手的錢拿去購置其他骨董，例如宋朝的瓷器等等，直呼收藏骨董給了他音樂以外的樂趣。