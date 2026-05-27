我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA西區決賽天王山之戰今（27）日開打，聖安東尼奧馬刺在客場以114：127不敵奧克拉荷馬雷霆。第四節一次關鍵的「挑戰爭議」直接摧毀了馬刺的反撲氣焰，當時馬刺主帥強森（Mitch Johnson）因挑戰遭無視、瘋狂抗議而吃到技術犯規，引發全網痛批黑哨。然而有專家指出，根據NBA官方規則表明裁判當下的處置完全正確，是馬刺教練團自己搞錯了規則。這起爭議事件發生在第四節，當時一次出界球球權被判給了雷霆隊。重播畫面顯示，這顆球疑似先碰到了雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）的腳才出界，若馬刺挑戰成功，將能拿回寶貴的進攻權。眼見球權遭誤判，馬刺主帥強森情緒失控，在場邊瘋狂做出「旋轉手指」的挑戰手勢。然而執法裁判完全不予理會，雷霆隊看準馬刺全隊因愣在原地而分心的空檔，立刻發動快攻並製造投籃犯規。此時，馬刺板凳席因過於激動踩進場內，導致強森被補吹了一次技術犯規，這也是他本賽季首次被吹T。這次插曲讓雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）直接獲得3次罰球機會並全數命中，分差瞬間被拉開至雙位數，馬刺在最後兩分鐘前便絕望投降。賽後被問及這起衝突時，強森顯得十分無奈，他透露當下要求裁判給出解釋時，「裁判只告訴我，他們當時根本沒看到我。」然而，知名NBA戰術規則分析師鄧肯（Nate Duncan）隨後在社群平台X上公開指出了馬刺教練團的盲點，並證實裁判的判罰是正確的： 「裁判拒絕強森的挑戰是完全正確的。NBA的規則非常具體指出總教練必須『先示意叫出暫停』，然後才能提出教練挑戰。 在那個回合中，強森從頭到尾都只做出了挑戰手勢，他根本沒有向裁判示意叫暫停。」根據NBA官方規則手冊，當爭議判罰發生時，教練必須「立即」向裁判叫出暫停，才能正式啟動挑戰程序。然而，馬刺教練團當時為了等待裁判聚集商議，足足在場邊乾等了將近一分鐘才試圖提出挑戰，這在時效上與程序上都已經嚴重違規。儘管規則上保護了裁判的判決，但全場比賽雷霆在罰球線上以38：32領先馬刺，且馬刺全隊被吹罰了多達29次犯規，雷霆僅22次，哨音的差距與裁判關鍵時刻的疏失，仍讓黑衫軍球迷極度不滿。天王山之戰落敗後，馬刺已陷入2：3的絕境。在NBA季後賽歷史上，拿下第五戰的球隊有高達82%的機率贏得系列賽。馬刺若想奇蹟逆轉，唯一的生路就是接連拿下後續兩場比賽。系列賽第六戰將於台灣時間週五回到聖安東尼奧主場r舉行，退無可退的馬刺，必須在主場全力續命。