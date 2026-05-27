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聖安東尼奧馬刺隊在西區冠軍賽G5不敵雷霆，陷入2：3落後。當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在關鍵戰役中表現疲態盡顯，投籃15投僅4中，僅得20分。賽後，針對這位超級新星是否因季後賽壓力崩潰，甚至是「第一次季後賽之旅即將告終」的質疑聲四起，但傳奇球星「加拿大航空」卡特（Vince Carter）、「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）卻在節目上給予了暖心回應。但T-Mac也認為文班亞馬G5表現不及格，特別是出手次數太少這一點，無法接受。麥格瑞迪對文班亞馬在天王山之戰的表現直言不諱：「我們都知道文班亞馬攻守兩端的驚人天賦，但今晚我們完全沒看到。在這樣關鍵的G5，我本來期待看到一場傳奇的演出，結果他看起來既疲憊又無精打采。」麥格瑞迪強調，他不接受文班亞馬在這種生死戰只出手15次，「以他的身手，絕對不該在這種比賽只投15球。」安東尼則觀察到，文班亞馬從熱身開始就顯得「壓力過大且力不從心」，但他補充：「我看到的只是一個疲憊且感到挫折的年輕人，但我深信他能在G6強勢反彈。」在NBC電視台的賽後節目中，主持人瑪麗亞·泰勒（Maria Taylor）試圖化解外界對文班亞馬的嚴厲批評，詢問三位傳奇名將：「你們還記得第一次打季後賽的感覺嗎？也會像他一樣感到極度疲憊嗎？」這番話引出了一連串的「當年糗事」，卡特回憶道：「我第一次季後賽就被橫掃，打完第一場比賽我就累得不行。」安東尼則表示：「22歲那年，我想我只贏過一場球。」麥格瑞迪補充說：「那時我甚至還只是個板凳球員。」數據顯示，卡特與麥格瑞迪在2000年首度參與季後賽時，投籃命中率均不理想；安東尼在新秀賽季初嚐季後賽時，投籃命中率也僅有33%。這幾位名人堂級別的球員用親身經歷提醒球迷：年輕球員在第一次季後賽之旅中感到迷惘、疲憊或壓力過大，是再正常不過的成長過程。馬刺本季在沒有頂級「第一層級（Tier A）」創造者支撐的情況下，靠著全隊戰力打入西區冠軍賽已屬不易。美媒分析認為，文班亞馬這場低迷的表現，揭示了季後賽經驗的重要性。與雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）那種老練、能隨時創造得分機會的球星相比，文班亞馬仍處於學習如何在高強度防守下維持效率的階段。馬刺目前系列賽以2：3落後，接下來的G6將回到聖安東尼奧。正如傳奇球星們所言，文班亞馬的第一次季後賽之旅或許即將來到終點，但這段過程中的掙扎與疲憊，正是他未來邁向NBA統治者不可或缺的學費。