我是廣告 請繼續往下閱讀

訓練中察覺異狀 警方初步排除他殺

涉事設施暫停開放至2026年底

新加坡聖淘沙名勝世界（RWS）26日證實，旗下新加坡環球影城（USS）的一名表演人員，上週在參與訓練時突發醫療緊急狀況，送醫後不治。新加坡媒體《海峽時報》報導，聖淘沙名勝世界景點與目的地執行副主席李麗娜（Lena Lee，音譯）在媒體聲明中表示：「我們對這名『未來水世界』（WaterWorld）表演者的離世深感悲痛。在這個非常艱難的時刻，我們向其家屬、演出合作廠商以及他的表演夥伴致以最深切的慰問。」報導指出，新加坡警方於19日上午約10點30分左右接獲求助電話。據了解，該工作人員為一名42歲男子。聖淘沙名勝世界發言人於22日的媒體回覆中提到，這名男子的工作夥伴注意到他在訓練途中身體不適。男子隨後被送往新加坡中央醫院（Singapore General Hospital），但仍不幸離世。目前，相關調查仍在進行中，但警方已排除他殺嫌疑。針對這起不幸事件，聖淘沙名勝世界在聲明中並未提供該名死者的具體身分、確切死亡時間等細節。園方僅透露，該男子是由「未來水世界」所指定的合作廠商所聘僱。受此事件影響，人氣設施「未來水世界」將關閉直至2026年12月31日。聖淘沙名勝世界強調：「安全是我們的首要任務。所有的訓練都是在具備安全協定的情況下進行，目前我們正與該名表演者的雇主一同審查這次事件的具體情況。」根據聖淘沙名勝世界官網介紹，「未來水世界」是以 1995 年的同名電影《水世界》（Waterworld）為原型打造的景點，主打「驚險萬分的致命特技演出，以及由真實火藥爆炸與水花帶來的震撼與刺激」。