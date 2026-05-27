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今（27）日紐約洋基在客場與堪薩斯皇家的對決中，條紋軍全場打線徹底爆發，團隊猛敲出24支安打、包含6發全壘打，最終以15：1血洗皇家隊，順利收下近期的一波3連勝。這場比賽洋基打線更締造了隊史123年來前所未見的恐怖壯舉，先發9棒全員不僅都有安打演出，而且每個人都是「雙安起跳」，逼得皇家隊在比賽後段只能派上野手客串投手登板。今年休賽季剛與洋基簽下 5 年 1.625 億美元（約新台幣 51.3 億）大約的 MVP 強打貝林傑（Cody Bellinger），今天首打席登場就直接炸裂。他瞄準對手失投球開轟，不僅幫助球隊先馳得點，個人也寫下連續兩天開轟的火燙表現，成功為這場史詩級的進攻戰役揭開序幕，完全展現身價。除了貝林傑的帶頭衝鋒，洋基陣中最火燙的打者當屬羅沙里歐（Amed Rosario）。他全場 6 打數敲出 4 支安打，其中還包含了一場驚人的「雙響砲」演出，甚至在第九局直接痛擊皇家隊派上來消耗局數的野手投手，灌進4分打點。除了打線展現毀滅性的火力，洋基隊的本土火球少主施利特勒（Cam Schlittler）在投手丘上同樣展現宰制力。根據美媒統計，他今天僅用了 77 球就完成 6 局任務，其中有 57 顆好球，控球極度精準，全場僅被敲出 4 支安打失 1 分，送出 6 次三振且沒有任何保送，輕鬆繳出優質先發的內容，讓皇家打線全場毫無反撲機會。這場比賽結束後，施利特勒順利將本季第 7 勝收入囊中，個人防禦率更降低至傲視群雄的 1.50。這位強投在今年賽季投出歷史級的壓制力，不僅穩居洋基先發輪值要角，更被美國各大媒體視為今年美國聯盟賽揚獎的有力爭奪者。