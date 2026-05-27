今（27）日中午，新北市雙溪區觀測到38.6度全台最高溫，中央氣象署針對全台17縣市發布「高溫特報」，北北基、宜蘭、苗栗、台中、南投、高雄、屏東等地的紫外線指數都來到「危險等級」，提醒民眾應避免非必要的外出活動，並多補水以防熱傷害發生。
⚠️高溫資訊
📌影響時間：27日白天
📍高溫紅色燈號：台南市、屏東縣
📍高溫橙色38燈號：新北市、台北市、高雄市、花蓮縣
📍高溫橙色36燈號：基隆市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣
📍高溫黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣
🟡今天（5/27）各縣市高溫排行榜（截至12:00）
1、新北市雙溪區，攝氏38.6度
2、屏東縣內埔鄉，攝氏38.0度
3、花蓮縣玉里鎮，攝氏37.9度
4、高雄市大樹區，攝氏37.5度
5、台北市內湖區，攝氏37.3度
氣象署預報員謝佩芸提醒，今明兩天各地高溫都有33至36度，大台北、中南部內陸、花東縱谷有局部37度以上高溫，局部地區甚至可能達38度，明（28）日部分地區高溫略為下降，但仍有32至36度，南部內陸仍可能超過37度。
周五有鋒面接近導致降雨，因此北部、宜蘭略微降溫，白天高溫落在30至31度，中部約34度，南部、東南部仍有36度以上氣溫。
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📌影響時間：27日白天
📍高溫紅色燈號：台南市、屏東縣
📍高溫橙色38燈號：新北市、台北市、高雄市、花蓮縣
📍高溫橙色36燈號：基隆市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣
📍高溫黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣
1、新北市雙溪區，攝氏38.6度
2、屏東縣內埔鄉，攝氏38.0度
3、花蓮縣玉里鎮，攝氏37.9度
4、高雄市大樹區，攝氏37.5度
5、台北市內湖區，攝氏37.3度
氣象署預報員謝佩芸提醒，今明兩天各地高溫都有33至36度，大台北、中南部內陸、花東縱谷有局部37度以上高溫，局部地區甚至可能達38度，明（28）日部分地區高溫略為下降，但仍有32至36度，南部內陸仍可能超過37度。
周五有鋒面接近導致降雨，因此北部、宜蘭略微降溫，白天高溫落在30至31度，中部約34度，南部、東南部仍有36度以上氣溫。