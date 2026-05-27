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▲全新端午限定系列「粽夏一號」與「粽夏奶烏」，將台灣傳統鹼粽元素轉化為手搖飲配料「鹼粽QQ」，融合鹼粽特有的淡雅甜香與Q彈口感，搭配「黃枝香烏龍」茶湯，創造既熟悉又具新鮮感的節慶風味。（圖／翻攝畫面）

端午節手搖飲再掀創意話題。Mr.WISH推出全新端午限定系列「粽夏一號」與「粽夏奶烏」，首度將台灣傳統鹼粽元素轉化為手搖飲配料「鹼粽QQ」，結合榮獲 ITI 國際風味評鑑三星最高榮譽的「黃枝香烏龍」作為茶底，打造兼具台灣節慶文化與咀嚼系口感的新茶飲體驗。Mr.WISH表示，品牌近年正式啟動轉型計畫，由過往鮮果茶形象全面朝「希望好茶」方向升級，重新聚焦茶飲本質與茶湯實力。今年旗下茶款「黃枝香烏龍」更榮獲 ITI 國際風味評鑑三星最高榮譽，成為少數獲此殊榮的台灣連鎖茶飲品牌。也希望透過更高規格的茶葉選用與風味穩定度，讓消費者不只是喝水果風味，更能感受到茶底本身的香氣與層次，「水果是亮點，好茶才是靈魂」。此次端午限定新品，以台灣人熟悉的鹼粽文化作為靈感來源。全新「鹼粽QQ」配料，融合鹼粽特有的淡雅甜香與Q彈口感，搭配黃枝香烏龍茶湯，創造既熟悉又具新鮮感的節慶風味。Mr.WISH認為，台灣消費者對創意飲品接受度高，也願意嘗試具有文化感與話題性的新品，因此希望透過端午元素與高規格茶底的結合，打造具有記憶點的夏季限定飲品。此次推出的「粽夏一號」，主打無調味單茶結合鹼粽QQ、焙茶粉粿與波霸，呈現多層次咀嚼感與茶香尾韻；「粽夏奶烏」則以黃枝香烏龍融合奶香風味，搭配鹼粽QQ打造濃厚系口感，鎖定喜愛奶茶與配料系飲品的消費族群。除了新品本身，Mr.WISH此次也同步推出全新紙杯設計，呼應「希望好茶」品牌概念。其中「晨曦版本」融入白鼻心、小綠葉蟬、石虎與穿山甲等茶園生態元素，象徵友善土地與自然循環；另一款「慕夏版本」則以新藝術風格重新演繹烏龍茶意象，展現品牌朝向新茶飲時代的質感升級。Mr.WISH表示，希望透過此次端午限定企劃，持續深化品牌「茶感升級」方向，結合台灣節慶文化、創意配料與國際認證茶底，為台灣手搖市場帶來更具文化感與辨識度的新產品體驗。全新端午限定系列「粽夏一號」與「粽夏奶烏」自5/27-6/10推出限時優惠價59元、69元起；6/19–6/21 端午節快閃加碼，購買粽夏系列飲品任兩杯，即贈三角茶包盒乙個（數量有限，送完為止）。