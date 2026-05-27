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沈伯洋批北士科缺變電所 蔣萬安回擊問題出在國家能源政策

韋伯字典：energy包含電能、核能、熱能等

輝達北士科總部今（27）日舉行動土典禮，而執行長黃仁勳日前提到，台灣沒有能源就沒有經濟成長（Without erergy there can be no economic growth.）意外引起藍綠開戰。民進黨台北市長參選人沈伯洋在北士科變電所議題上強調，檢討能源政策跟檢討變電所是2件事情，黃仁勳講的不是electricity。這一番話引台北市研考會主委殷瑋狠嗆，當我們講electricity，我們講的就是energy，反之亦然。輝達進駐北士科掀起台灣用電議題論戰，沈伯洋近日質疑，若北士科連用電問題都未能解決，台北要如何發展AI城市願景？台北市長蔣萬安則回擊，稱問題出在國家整體能源政策。對此，沈伯洋再回應，檢討能源政策跟檢討變電所是兩回事，黃仁勳提到的是energy，而非electricity。沈伯洋強調，他一直在說北士科發展需要變電所，才能供應用電，其實台電1年前就行文北市府，但北市府堅持變電所要地下化，雙方沒共識，所以現在只能用臨時變電所。然而，沈伯洋的這1句「黃仁勳提到的是energy，不是electricity」，讓殷瑋馬上翻出黃仁勳過往受訪影片強調，沈伯洋還是只想講變電所，但當我們講electricity，我們講的就是energy；當我們講energy，我們講的就是electricity。這2個英文單字雖然在中文翻譯上偶爾可以相通為「電力」，但究竟有何差異？根據韋伯字典，energy意即（a fundamental entity of nature that is transferred between parts of a system in the production of physical change within the system and usually regarded as the capacity for doing work）。而elecctricity為（a fundamental form of energy observable in positive and negative forms that occurs naturally (as in lightning) or is produced (as in a generator) and that is expressed in terms of the movement and interaction of electrons）。