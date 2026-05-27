輝達北士科總部今（27）日舉行動土典禮，而執行長黃仁勳日前提到，台灣沒有能源就沒有經濟成長（Without erergy there can be no economic growth.）意外引起藍綠開戰。民進黨台北市長參選人沈伯洋在北士科變電所議題上強調，檢討能源政策跟檢討變電所是2件事情，黃仁勳講的不是electricity。這一番話引台北市研考會主委殷瑋狠嗆，當我們講electricity，我們講的就是energy，反之亦然。
沈伯洋批北士科缺變電所 蔣萬安回擊問題出在國家能源政策
輝達進駐北士科掀起台灣用電議題論戰，沈伯洋近日質疑，若北士科連用電問題都未能解決，台北要如何發展AI城市願景？台北市長蔣萬安則回擊，稱問題出在國家整體能源政策。
對此，沈伯洋再回應，檢討能源政策跟檢討變電所是兩回事，黃仁勳提到的是energy，而非electricity。沈伯洋強調，他一直在說北士科發展需要變電所，才能供應用電，其實台電1年前就行文北市府，但北市府堅持變電所要地下化，雙方沒共識，所以現在只能用臨時變電所。
然而，沈伯洋的這1句「黃仁勳提到的是energy，不是electricity」，讓殷瑋馬上翻出黃仁勳過往受訪影片強調，沈伯洋還是只想講變電所，但當我們講electricity，我們講的就是energy；當我們講energy，我們講的就是electricity。
韋伯字典：energy包含電能、核能、熱能等
這2個英文單字雖然在中文翻譯上偶爾可以相通為「電力」，但究竟有何差異？根據韋伯字典，energy意即「自然界中的一種基本實體，會在系統各部分之間轉移，並在系統內產生物理變化；通常被視為做功的能力」（a fundamental entity of nature that is transferred between parts of a system in the production of physical change within the system and usually regarded as the capacity for doing work）。
而elecctricity為「一種基本的能量形式，可觀察到的有正、負2種型態，會自然發生（如閃電），也可被產生（如發電機），並以電子的運動與交互作用來表現」（a fundamental form of energy observable in positive and negative forms that occurs naturally (as in lightning) or is produced (as in a generator) and that is expressed in terms of the movement and interaction of electrons）。
從英文字義來看，energy是大範圍概念，electricity則是energy的一種形式，常見的energy還有熱能、光能、核能、動能等，不只電能。
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輝達進駐北士科掀起台灣用電議題論戰，沈伯洋近日質疑，若北士科連用電問題都未能解決，台北要如何發展AI城市願景？台北市長蔣萬安則回擊，稱問題出在國家整體能源政策。
對此，沈伯洋再回應，檢討能源政策跟檢討變電所是兩回事，黃仁勳提到的是energy，而非electricity。沈伯洋強調，他一直在說北士科發展需要變電所，才能供應用電，其實台電1年前就行文北市府，但北市府堅持變電所要地下化，雙方沒共識，所以現在只能用臨時變電所。
然而，沈伯洋的這1句「黃仁勳提到的是energy，不是electricity」，讓殷瑋馬上翻出黃仁勳過往受訪影片強調，沈伯洋還是只想講變電所，但當我們講electricity，我們講的就是energy；當我們講energy，我們講的就是electricity。
韋伯字典：energy包含電能、核能、熱能等
這2個英文單字雖然在中文翻譯上偶爾可以相通為「電力」，但究竟有何差異？根據韋伯字典，energy意即「自然界中的一種基本實體，會在系統各部分之間轉移，並在系統內產生物理變化；通常被視為做功的能力」（a fundamental entity of nature that is transferred between parts of a system in the production of physical change within the system and usually regarded as the capacity for doing work）。
而elecctricity為「一種基本的能量形式，可觀察到的有正、負2種型態，會自然發生（如閃電），也可被產生（如發電機），並以電子的運動與交互作用來表現」（a fundamental form of energy observable in positive and negative forms that occurs naturally (as in lightning) or is produced (as in a generator) and that is expressed in terms of the movement and interaction of electrons）。
從英文字義來看，energy是大範圍概念，electricity則是energy的一種形式，常見的energy還有熱能、光能、核能、動能等，不只電能。