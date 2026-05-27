輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18引發用電討論，台北市長蔣萬安認為根本問題在國家能源政策。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日則回應，重申北士科需要變電所，並批評市府設置變電所延宕。沈伯洋還說，輝達執行長黃仁勳25日其實提到的是「Energy」不是講「Electricity」。對此，北市府今（27）日打臉沈伯洋指黃仁勳提的是「Energy（能源）」，而非「Electricity（電力）」的說法，強調北市府與台電一直密切協商，變電所不會是問題。

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針對北市府今天將與台電開會，兼任沈伯洋台北市長競選總幹事的立委吳思瑤貼出她和沈伯洋、立委陳培瑜、議員林延鳳和台電在25日開會的照片，指國民黨惡意炒作「缺電」，更將蔣萬安的「無能」甩鍋給中央能源政策，卻反過來臨時抱佛腳向台電討救兵。

輝達今天在北士科T17、18基地舉辦員工大會，蔣萬安受邀出席；陪同的市府副發言人魏汶萱強調，黃仁勳今天很明確多次表達台灣需要「electricity」，打臉日前沈伯洋指黃仁勳提的是「Energy（能源）」而非「Electricity（電力）」的說法。她更強調北市府與台電一直密切協商，變電所不會是問題。

▲輝達今天在北士科T17、18基地舉辦員工大會，台北市長蔣萬安受邀出席，並致贈市鑰。（圖／葉政勳攝，2026.05.27）
▲輝達今天在北士科T17、18基地舉辦員工大會，台北市長蔣萬安受邀出席，並致贈市鑰。（圖／葉政勳攝，2026.05.27）

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...