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日本又傳出台灣人運毒案！一名35歲台灣籍男子涉嫌將毒品裝進茶葉罐與即溶咖啡包內，試圖從泰國闖關入境日本，最終遭依違反《覺醒劑取締法》移送法辦。該名男子否認指控，並辯稱「不知道那是毒品」。綜合朝日新聞等日媒報導，福岡縣警方與門司海關26日表示，一名自稱是司機的35歲台灣籍男子張哲瑋（音譯，チャン‧ツェ‧ウェ）因為涉嫌走私毒品因此被逮。據福岡縣警藥物槍械對策課表示，張嫌涉嫌於10日將高達3公斤以上的毒品，藏在行李箱裡，從泰國曼谷搭機入境日本福岡機場，藉此進行走私。被搜出的毒品被分裝成小包裝，並塞進泰國茶葉罐以及即溶咖啡的隨身條狀包裝袋內，市價約1億5900萬日圓（約台幣3132萬元）以上。該名男子的走私行為暴露後隨即遭依違反《覺醒劑取締法》移送法辦。福岡機場稅關支署等單位已於26日當天，正式依違反《關稅法》罪嫌向檢方告發。不過該名男子否認指控並辯稱自己是要到日本觀光，雖然行李的東西是他的，但「不知道那是毒品」。門司稅關的負責人震驚表示，「這些毒品的外觀包裝，跟一般在市面上正常販售的茶葉罐和即溶咖啡完全一模一樣，並表示「其特點在於隱匿性極高」。由於這批毒品的份量已遠遠超出個人使用量，縣警懷疑背後有集團組織參與，目前正展開深入調查。