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賴清德信任度小跌1% 不信任度同步下修

執政滿意度微升 較上月爬升1.2％

台北市、雲嘉南最挺！過半滿意賴清德執政

總統賴清德上任滿2年，近期更拋出一系列少子化政策，包括「0到18歲每月5000元成長津貼」等措施，今（27）日更親自召開國安會議拍板定案，並公布18項細部規劃。最新民調也顯示出，賴政府施政滿意度略有回升，在台北市與雲嘉南地區，以及泛綠、年長族群仍相當力挺，超過5成表態滿意賴清德執政。根據《美麗島電子報》最新5月國政民調，45.2%民眾表示信任賴清德，其中18.7%「很信任」、26.5%「還算信任」，較上月減少1個百分點；另有41.2%民眾表示不信任，包括24.9%「很不信任」、16.3%「有點不信任」，較上月減少2.6個百分點，另有13.6%未表態。若與2年前賴清德剛就任總統時相比，信任他的民眾大減7.8個百分點，不信任者則增加7.3個百分點，顯示社會對其執政信心出現明顯變化。交叉分析顯示，台北市、桃竹苗與雲嘉南地區民眾，以及60歲以上、國中以下學歷與泛綠支持者中，均有超過半數表態信任賴清德；但在基宜花東離島地區、50至59歲族群，以及民眾黨支持者與泛藍民眾中，則有超過54%不信任賴總統。至於中立選民，僅31.3%表示信任，40.2%則明確表態不信任。至於賴清德整體執政表現，民調顯示有45.7%民眾表示滿意，其中15.9%「很滿意」、29.8%「還算滿意」，較上月增加1.2個百分點；另有44.9%不滿意，包括26.0%「很不滿意」、18.9%「有點不滿意」，較上月減少2.6個百分點，另有9.4%未表態。值得注意的是，雖然與2年前相比，滿意度僅微幅增加0.5個百分點，但不滿意比例卻暴增19.6個百分點，反映民眾對施政評價出現強烈兩極化。進一步分析發現，台北市與雲嘉南地區、60歲以上族群、國中以下與專科及研究所學歷、或泛綠支持者中，對賴清德執政滿意度皆超過半數；反觀基宜花東離島、50至59歲、高中學歷族群，以及民眾黨與泛藍支持者中，超過51%不滿意其施政表現。其中，認為台灣經濟現況不佳的民眾，有高達66.9%不滿意賴政府施政，僅24.2%滿意；而對中國共產黨持反感態度的民眾，則有55.0%滿意賴清德執政，37.0%不滿意。本次民調由《美麗島電子報》委託進行，調查由戴立安負責規劃、問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查時間為2026年5月20日至22日，針對全台22縣市、年滿20歲民眾進行調查，共完成1078份有效樣本，其中住宅電話699份、手機379份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±3個百分點。