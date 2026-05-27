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台北股市今（27）日再度走高，開盤上漲316.89點、來到43842.26點，隨後一路走高，最高來到44818.25點新高點，雖然尾盤遇壓，一度下殺逾500點，但終場上漲731.43點或1.68%，收在44256.8點，站穩44000點關卡，成交量為1.55兆元，再創新天量。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.62點、來到440.92點，終場上漲0.89點或0.2%，收在440.19點，成交量為3864.92億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、華邦電、力積電、泰金寶-DR；個股成交值排行榜前五名為：聯發科、台積電、華邦電、群創南亞科。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲40元、來到2310元，盤中最高衝至2330元，終場上漲30元或1.32%，收在2300元，挹注大盤指數就有252點；台達電開盤上漲140元、來到2490元，隨後衝至漲停價2585元，終場上漲170元或7.23%，收在2520元，挹注大盤指數就有132點；聯發科開盤上漲210元、來到4475元，隨後強攻漲停價4690元，不過尾盤漲停打開，終場上漲375元或8.79%，收在4640元，挹注大盤指數就有118點。記憶體族群同樣也遇到亂流，但多數仍維持紅盤之上，華邦電攻上漲停價155元，力積電上漲逾5%，南亞科上漲逾2%，旺宏翻黑下跌3%。半導體族群也持續走高，聯電、華邦電、統懋、穎崴、華東、南茂攻上漲停板，凌航上漲逾7%，順德、松翰上漲逾6%，日月光投控、矽力*-KY、力積電上漲逾5%。被動元件族群也持續受到資金追捧，凱美、立隆電、華新科、今展科攻上漲停板，蜜望實上漲逾9%，艾華、國巨*禾伸堂上漲逾6%，臺慶科、鈺邦、立敦上漲逾5%。面板族群也有買單挹注、群創尾盤攻上漲停價50.2元，彩晶上漲逾6%，不過群創遇到拉回賣壓下跌0.9%。封測族群也同步走高，華東、南茂攻上漲停板、菱生、順德上漲逾6%，日月光投控上漲逾5%。