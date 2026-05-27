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▲愛買公布熱銷冰品TOP5，冠軍、亞軍熱銷冰品單支不超過10元。（圖／愛買量販提供）

▲「冰樂園棒棒冰」是不少民眾童年記憶的好滋味，平均每支只要10元。（圖／愛買量販提供）

▲雅方冰品買一送一每支不用20元，濃郁爆棚、甜點控必吃的「雅方火把聖代-巧克力」；酸甜清爽、一咬消暑的「雅方火把脆冰-芒果青」。（圖／愛買量販提供）

不等優惠。



建議到門市消費時，不用先主動出示優惠券，只要購買任兩件冰品，店員會主動啟動結帳機台抽獎畫面，最後比較用手機或是現場優惠券比較划算再結帳，等於多一次抽獎機會，夏季愛吃冰的民眾可千萬別錯過。



▲7-11推出冰品抽抽樂優惠，最大獎有機會抽到最低任2支0元起。（圖／7-11提供）



初夏高溫燒全台！體感溫度飆破40度，消暑冰品需求大增，不過賣場選擇眾多，選哪款不踩雷？愛買量販公布「5月熱銷冰品TOP 5排行榜」，冠軍為經典款冰品「冰樂園棒棒冰」平均單支只要10元；其次為「東興古早味冰棒」，且熱銷榜單支售價只要6元至10元，親民低價的高CP值優勢，每月最多賣破上萬支，今年老字號台味冰品完勝進口，知名的哈根達斯也沒上榜！愛買5月冰品排名就能發現，前五名清一色由「CP值」與「台味古早味」強勢攻佔，其中，奪下絕對冠軍寶座的，正是無數人童年回憶殺「冰樂園棒棒冰」，搭配買一送一檔期，單支只要10元，一個月就賣破萬支，直接成為抗暑囤貨的第一首選，而第二名則是「東興古早味冰棒」，買一送一折算下來，單支竟然只要「6元銅板價」。第三名則是地位無可動搖的萬年不敗經典「義美冰棒-紅豆牛奶」，濃郁乳香與綿密紅豆的完美結合，雖單價較第一二名都高，但依舊展現老字號「台味至上」銷售實力。而第四名與第五名則由知名大廠「雅方」直接奪得，分別是濃郁爆棚、甜點控必吃的「雅方火把聖代-巧克力」，以及酸甜清爽、一咬消暑的「雅方火把脆冰-芒果青」，兩款同樣祭出買一送一、折合單支只要20元的有感優惠，視覺與口感雙重享受，成功在初夏冰品大戰中獲消費者青睞！📍第一名：冰樂園棒棒冰，6月2日前買一送一，原價20元、平均10元📍第二名：東興古早味冰棒，6月2日前買一送一，原價118元／每袋，平均單支6元📍第三名：義美冰棒-紅豆牛奶，6月2日前每盒特價95元，平均單支19元📍第四名：雅方火把聖代-巧克力，6月2日前買一送一，原價39元、平均20元📍第五名：雅方火把脆冰-芒果青，6月2日前買一送一，原價39元、平均20元且7-11即起至7月7日前，攜手線條小狗於全台逾7千家推出「冰品抽抽樂」，每日可在7-11 APP、官方LINE免費抽兩次優惠券，實體門市結帳任選2件冰品可以再抽一次，相當於每日最多有五次抽獎機會，獎項分別為任2支0元起以及5折、7折、9折