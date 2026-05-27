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新加坡今年單週登革熱病例數創下新高，隨著當地進入一年一度的登革熱傳統高峰期，感染人數在一周內翻了一番還多。新加坡媒體《海峽時報》報導，新加坡國家環境局（NEA）的數據顯示，在截至5月23日的一週內，共通報了53例登革熱病例，與前一週的26例相比大幅增加。這波病例激增正值新加坡進入5月至10月的傳統登革熱高峰期。這段期間天氣較為炎熱且潮濕，為蚊蟲孳生和病毒傳播提供了有利條件。截至5月25日，這個島國境內共有6個活躍的登革熱聚集群，不過目前尚未有任何區域達到「紅色警戒」級別，該級別僅適用於至少有10例病例的高風險地區。根據新加坡國家環境局的指引，當14天內在半徑150公尺的範圍內出現2例或以上的感染病例，即會被判定為登革熱聚集群。儘管近期病例增加，但新加坡整體的登革熱感染人數仍明顯低於去年同期。新加坡國家環境局指出，今年1月至5月15日共記錄了600多例病例，與2025年同期相比大幅下降了66%。在死亡病例方面，今年1月至3月僅通報1例登革熱相關死亡病例。回顧歷史數據，新加坡最嚴重的登革熱疫情發生在2020年，當時共有32人因此死亡；次高紀錄則為2005年的25死。新加坡國家環境局於16日發布的聲明中指出，2025年在全國檢查了超過56萬處場所，共查獲了20,469個蚊子孳生棲息地。其中，在登革熱聚集群區域內，高達65%的埃及伊蚊孳生點位於住宅內部，公共區域則佔了23%。新加坡國家環境局表示：「新加坡的熱帶氣候和高人口密度，為蚊蟲茁壯繁衍創造了理想條件。」當局呼籲居民清除積水，建議民眾使用防蚊液、在陰暗角落噴灑殺蟲劑，並穿著長袖衣物，以降低被蚊蟲叮咬的風險。