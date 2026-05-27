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▲馬刺想要拿下G6，把系列賽拖進搶七，一拉防守，二幫斑馬解套，只要做到這兩點，馬刺能打出更完美團隊和整體性。（圖／路透／達志影像）

▲有三分外線拉開空間能力，對抗性又好的Kelly Olynyk，應該是搭配斑馬，解放斑馬攻防作用，幫助斑馬可以更多落位、靠近籃框攻擊的最好搭檔。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

西區決賽G5雷霆127：114力克馬刺，系列賽取得3：2優勢，雷霆搶下晉級總冠軍賽賽點。G5馬刺內外線都守不住雷霆，雷霆投籃命中率近五成，三分命中率4成5，三分射爆馬刺，禁區輾壓馬刺226公分長人「斑馬」Victor Wembanyama，雷霆取得全面性勝利壓制。對馬刺來說還有更致命的一點，一旦斑馬不在場上，馬刺攻防都會走樣，失去競爭力。馬刺要贏球，斑馬除了必須保持在場上作戰，更需要打出攻防統治力，掌控禁區和籃板，更多靠近籃框持球攻擊，為馬刺創造攻防兩端優勢。這個系列賽我提過兩次，馬刺二線替補中鋒Kelly Olynyk可以考慮擺進輪換試試，但NBA教練99%都不會做這種調整和嘗試，10人輪換之外的二線替補球員，基本上都擺不上去，更何況是季後賽，輸一場就得回家。馬刺想要拿下G6，把系列賽拖進搶七，一拉防守，二幫斑馬解套，只要做到這兩點，馬刺能打出更完美團隊和整體性。這系列賽對雷霆也是一樣，雷霆必須打出攻防「整體性」才能擊敗馬刺，只要SGA火力中斷，或是角色球員三分熄火，還是雷霆禁區「雙塔」Chet Holmgren+Isaiah Hartenstein打不出禁區籃板宰制力，只要一個環結沒打好，雷霆也很難擊敗馬刺。七呎35歲經驗和防守老到，高位能發牌，有三分外線拉開空間能力，對抗性又好的Kelly Olynyk，應該是搭配斑馬，解放斑馬攻防作用，幫助斑馬可以更多落位、靠近籃框攻擊的最好搭檔。像這種關鍵角色球員用得巧妙，給予信心，搭配完美，只要打10-15分鐘就能發揮奇襲效果，創造團隊合作效應。馬刺第一替補中鋒Luke Kornet並不是不好，但沒有拉開空間投籃能力，高位不會發牌，戰術策應能力極為有限，速度也不如Kelly Olynyk，肢體肉搏對抗也不如Kelly Olynyk老到凶狠。絕大多數教練都不會在生死季後賽改變調整輪換，把輪換外球員擺進主要輪換擔任奇兵，或許他們的科學、印證和節奏都是正確的，但我一向不接受這樣的僵化制和用人輪換。馬刺必須拉防守+解放斑馬，才能創造優勢反制雷霆，Kelly Olynyk不是多好的牌，但是是可以嘗試的好牌。除非馬刺39歲教練Mitch Johnson有更好策略和戰術可以同時解放斑馬負擔，並且打出更好更緊密防守，打出像G4防守一樣完美的比賽，有效克制雷霆，否則適應改變和嘗試，這可以馬刺再拉高峰最重要執教膽識和智慧。G6看Mitch Johnson和斑馬如何反制，不管Johnson有沒有調整應變，西區決賽打到「搶七」機率很高。