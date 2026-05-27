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SK海力士前景看好

記憶體狂歡背後的隱憂

記憶體大廠美光近期股價飆漲，週二市值首次跨越一兆美元門檻，而韓國SK海力士也在今（27）日首次突破市值一兆美元大關，成為繼台積電和三星電子之後，第三家市值突破1兆美元的亞洲企業。記憶體巨頭先後加入市值兆元俱樂部，有專家認為，記憶體晶片製造商股價過去長期被低估，如今仍處於上漲行情的早期階段。根據《彭博社》報導，美光週二股價飆漲19％，創下2011年以來最大單日漲幅，SK海力士今日盤中股價大漲逾13％，過去12個月來累計漲幅超過1000％。記憶體雙雄高歌猛進，由於身為AI基礎建設熱潮不可或缺的關鍵角色，分析師預計記憶體短缺將持續到2027年，這也使得記憶體大廠對於全球科技巨頭們擁有非比尋常的定價權，有機會打破過去記憶體往往隨著景氣週期折價的邏輯。首爾人壽資產管理（Life Asset Management）首席投資長姜大權（Kang DaeKwun，音譯）表示，「記憶體晶片製造商的股價一直被不合理地低估，現在看到估值差距正在縮小，我們目前仍處於這輪上漲行情的早期階段」。根據研究機構「Counterpoint Research」資料，截至2025年第四季，SK海力士在全球高頻寬記憶體（HBM）市場中佔據57％的份額，三星電子和美光則分別以22％和21％名列其後。巴克萊銀行分析師科爾斯（Simon Coles）等研究團隊在本月初的一份報告中指出，在美國的上市計劃以及全球記憶體供應短缺的持續，預計將使SK海力士「成為HBM記憶體的持續領先者」。儘管目前情勢一片大好，仍有分析師提醒，這波記憶體上漲行情建立在廠商獲利將以驚人速度成長的假設之上，然而，任何供應瓶頸的緩解或AI資本支出的放緩，都可能導致市場週期逆轉。此外，韓國推出與三星電子、SK海力士掛勾的槓桿ETF，可能會進一步增加目前已經過熱的市場波動，也恐推高潛在風險。