國民黨籍屏東縣議長周典論，日前涉入郭台銘連署賄選案，遭控砸500萬元作為連署動員資金，更一審結果今（27）日出爐，高雄高分院改判有期徒刑3年4月，併科罰金150萬元、褫奪公權5年，全案仍可上訴。對於判決結果，周典論透過文字聲明表示「遺憾」，強調將待收到完整判決書後，與律師團進一步研議，並依法提出上訴。 我是廣告 請繼續往下閱讀 檢方指控，周典論為協助郭台銘爭取2024總統大選參選資格，讓連署順利跨越法定門檻，陸續交付共500萬元給潮州鎮長周品全，並要求以「老鼠會方式拉人」衝高連署數量，甚至祭出「每10份連署書5000元」作為動員酬勞，因此遭依違反《總統副總統選舉罷免法》起訴。 案件歷經多次審理，一審原判周典論4年徒刑、併科500萬元罰金，並褫奪公權6年；不過，因最終僅收到4份連署書，二審經高雄高分院審理後，採取從輕改判3年2月，罰金150萬元，褫奪公權5年，刑度明顯下修。經周典論提起上訴，高雄高分院更一審今日再度改判為3年4月，刑度較前次略增，同時維持罰金與褫奪公權處分。 相關新聞 周典論砸500萬只換4份！「靠這招」買郭台銘連署書 更一審下場曝「馬英九失智」是中共搞鬼？經濟學家爆暗黑目的：幫鄭麗文清黨羅明才慶台股4萬點！狂撒600份雞排+珍奶 發放時間地點曝光尹衍樑曾是打架少年！王金平當年「隱匿不報」 造就千億潤泰帝國 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 周典論郭台銘周品全連署書2024總統大選總統副總統選舉罷免法