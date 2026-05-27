美國今年迎來建國250週年，美國總統川普預計下月在白宮舉辦鐵籠格鬥賽，白宮南草坪近日也動工興建終極格鬥冠軍賽（UFC）場館，慶祝美國建國250週年及川普的80歲大壽。
衛報報導，美國政府將在6月14日川普80歲生日當天，在白宮舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC），作為美國建國250週年的慶祝活動。
白宮南草坪上，26日已進駐多輛大型起重機與重型工程設備，開始進行場館搭建工作。川普曾表示，完工後的項目將呈現一座「就在白宮正門外，有5000個座位的露天競技場」。
據網路曝光的3D模擬圖，這座場館將是被鐵絲網圍繞的八角籠格鬥空間，周邊環繞著紅、白、藍三色的主題舞台，一座上方印著星條旗圖案的巨型拱門，並配備兩面超大LED螢幕進行實況轉播。鐵籠和舞台周圍將被數千個臨時座位環繞，還有為大型管樂隊預留的空間。
UFC總裁兼執行長白大拿（Dana White）表示，將有4300人在白宮南草坪觀賞賽事，其中大部分為軍方人員；另外還將提供8萬5000張免費門票，讓民眾前往附近的橢圓公園（Ellipse Park）觀看活動，但門票不對外販售。
川普首次在7月4日宣布建國250週年慶祝活動時，提出在白宮舉辦UFC比賽的想法，稱將容納2萬至2.5萬人進場，舉辦8到9場比賽。不過，賽事和觀眾規模都縮水，目前預計將只有2場比賽，對陣陣容包括兩場冠軍頭銜賽，由托普里亞（Ilia Topuria）對陣蓋奇（Justin Gaethje）的輕量級冠軍賽，以及培雷拉（Alex Pereira）與甘恩（Ciryl Gane）的重量級過渡冠軍賽。
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白宮南草坪上，26日已進駐多輛大型起重機與重型工程設備，開始進行場館搭建工作。川普曾表示，完工後的項目將呈現一座「就在白宮正門外，有5000個座位的露天競技場」。
據網路曝光的3D模擬圖，這座場館將是被鐵絲網圍繞的八角籠格鬥空間，周邊環繞著紅、白、藍三色的主題舞台，一座上方印著星條旗圖案的巨型拱門，並配備兩面超大LED螢幕進行實況轉播。鐵籠和舞台周圍將被數千個臨時座位環繞，還有為大型管樂隊預留的空間。
川普首次在7月4日宣布建國250週年慶祝活動時，提出在白宮舉辦UFC比賽的想法，稱將容納2萬至2.5萬人進場，舉辦8到9場比賽。不過，賽事和觀眾規模都縮水，目前預計將只有2場比賽，對陣陣容包括兩場冠軍頭銜賽，由托普里亞（Ilia Topuria）對陣蓋奇（Justin Gaethje）的輕量級冠軍賽，以及培雷拉（Alex Pereira）與甘恩（Ciryl Gane）的重量級過渡冠軍賽。