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國民黨文傳會主委尹乃菁今（27）日宣布請辭，稱是因為個人健康因素。不過據《NOWNEWS今日新聞》掌握，國民黨這段時間屢爆爭議事件，尹乃菁擔任「主扛砲火」的責任，多次親上火線為黨辯護，從前總統馬英九砲打黨副主席蕭旭岑、黨副主席李乾龍座車追蹤器事件、黨副主席季麟連為軍購案揚言開除立法院長韓國瑜，再到日前爆出的鄭麗文放鳥日本自民黨、內部會議砲打中廣前董事長趙少康等，尹乃菁私下也曾和同僚透露，頗有「倦勤」之意，甚至有黨內人士透露，尹乃菁似乎有「不如歸去」之意，不排除請辭，但不知道是否僅是口頭抱怨，如今看來，早有跡象。尹乃菁今被爆出霸凌爭議，她受訪時鬆口，早在5月12日因為個人健康因素向鄭麗文請辭，但因為目前還沒找到接替人選，所以是請辭待命階段，她跟鄭麗文討論後的共識是，如果鄭麗文5月底可以找到接替主委的人選，她就可以離職，不行就再做一段時間。事實上尹乃菁和國民黨主席鄭麗文是「閨蜜」，兩人感情深厚，今年2月1日時被延攬上任副主委，並在前主委吳宗憲請辭投入宜蘭縣長選戰後，接任為文傳會主委。然而尹乃菁上任後，國民黨屢爆發爭議事件，從3月1日馬英九基金會驚爆副主席蕭旭岑涉財政紀律案，隨後國民黨軍購條例之爭爆發、4月15日副主席兼秘書長李乾龍座車被裝追蹤器案、4月29日副主席季麟連為軍購條例揚言開除立法院長韓國瑜、接續中廣前董事長趙少康為軍購連日開砲黨中央，5月6日鄭麗文被爆放鳥日本自民黨青年局訪團，鄭麗文和媒體茶敘風波、再到15日鄭麗文在內部會議大酸趙少康、更提到馬英九身體狀況差等失言風波，尹乃菁多次親上火線，為黨辯護。有和尹乃菁較熟人士說，尹乃菁相較於吳宗憲、牛煦庭、江怡臻等發言人具有民代身分，具有民意基礎可以不完全跟著黨的意志走，然而尹乃菁做為全職主委，很多事情是「非戰之罪」，尤其黨主席鄭麗文擺明走「戰狼」路線，她很難也不可能忤逆黨的路線。一名昔日和尹乃菁熟稔的人士說，尹乃菁過去和趙少康私交深厚，是多年好友跟工作夥伴，也常上趙少康的政論節目，但在軍購條例之爭中兩人卻激烈交鋒，尹乃菁數度為黨辯護，但在節目中也遭趙少康連珠炮逼問、抨擊，讓她險些招架不住。有黨工透露，尹乃菁似乎工作壓力很大，和主席辦公室似乎也有摩擦，認為管太多，一直挑文傳會照片沒弄好、文寫不好，也覺得黨部其他人很難溝通，更讓尹一度私下埋怨「（主席辦公室）那麼愛挑怎麼不來當文傳會主委」。由於黨內屢爆糟心事，多名藍營人士都透露，尹乃菁私下曾表達「倦勤」之意，但是否有想要請辭則不得而知，如今看來早有先機。不過《NOWNEWS今日新聞》20日私下當面求證時，尹乃菁表示不談私人事情，也要求不准寫「不回應」。