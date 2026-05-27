府院團隊今（27）日宣布政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新18項戰略方向，內容包含生育、養育、教育3階段，由政府提供加補助、減負擔、多彈性、增照顧4策略協助，期待達成安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等5面向共18項措施，以下為相關政策圖表。 我是廣告 請繼續往下閱讀 賴清德上午與副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君及部會首長代表等舉行記者會，宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，包含0歲至18歲成長津貼、擴大人工生殖補助、育兒家庭減稅，以及延長婚假、產假、陪產假等，藉以因應少子女化與人口結構挑戰。 ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） ▲「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。（圖／總統府提供） 相關新聞 搶救少子化投入3800億！賴清德宣布18項大禮包：公共支持式育兒不只0-18歲月發5000！少子化大禮包18項措施曝光直播／公布18項措施！賴清德11：30向國人說明因應少子化戰略揭中國部署逾100艘船艦！吳釗燮批破壞現狀：中國是問題根源 陳佩君編輯記者《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...作品集 賴清德蕭美琴卓榮泰鄭麗君台灣人口對策新戰略