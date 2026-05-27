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今（27）日洛杉磯道奇持續在主場交手科羅拉多洛磯，道奇打線今日做出調整，將近況較差的球星貝茲（Mookie Betts）調至第四棒，意外收到不錯的成果，貝茲在本場比賽的首打席就開轟，讓道奇在開賽就取得領先優勢，也帶起後續打線發揮，終場道奇已15：6大勝洛磯。在改編打線的奇兵策略奏效後，洛杉磯道奇此役徹底展現了恐怖的火力，全場狂轟高達15支安打。其中變換棒次到第四棒的貝茲成為最大亮點，他單場揮出雙響砲、瘋狂灌進5分打點，徹底擺脫先前的低潮，用實力回應教練團的信任。除了貝茲迎來大爆發，道奇隊的中心打線也接連發威。帕赫斯（Andy Pages）、史密斯（Will Smith）以及赫南德斯（Enrique Hernández）接連開轟，團隊單場敲出5發全壘打，以15：6的懸殊比分輕鬆擊潰科羅拉多洛磯，收下這場暴風般的打擊大勝。然而，在進攻狂潮背後也伴隨著傷兵隱憂。日籍巨星大谷翔平今天雖然沒有安打，但成功選到保送並靠著隊友火力跑回1分，不過他在比賽中不幸遭到對手觸身球砸中，讓現場球迷驚出一身冷汗，也讓教練團神色凝重。更糟糕的是，今天敲出全壘打、手感正燙的工具人赫南德斯，隨後也因傷勢被迫提前退場休息。道奇隊雖然順利贏得比賽胜利，但這兩名主力核心的健康狀況，無疑為球隊後續的戰力佈局投下了不小的變數。