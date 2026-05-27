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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平在今（27）日主場迎戰科羅拉多落磯隊的比賽中，右手被觸身球砸中。雖然道奇最終以15：6大勝對手，但大谷翔平在比賽中段因右手挨球吻而提前退場，甚至在賽後立刻返家，並未接受任何採訪。由於大谷預計於明（28）日登板先發，將與落磯隊的菅野智之上演備受矚目的「日本強投對決」，這次的受傷退場無疑為明日的對決投下了未知的變數。本場比賽大谷翔平前兩次打席分別敲出二壘方向飛球與一壘方向滾地球出局。關鍵的轉折出現在第四局下半、1人出局二三壘有人的大好得分機會，大谷正面對決洛磯隊左投弗里蘭（Kyle Freeland），不料一顆變化球失投，硬生生砸在大谷翔平的右手背附近。球擊中當下大谷翔平隨即露出極度痛苦的猙獰表情，全場道奇球迷也驚呼連連。不過大谷並未立刻退場，而是強忍疼痛走向一壘繼續參與進攻，隨後靠著隊友的猛烈砲火跑回分數。5局下半，道奇進攻攻勢再起，在2人出局二壘有人的情況下，原本輪到大谷翔平的第4打席，但教練團大膽啟用拉辛（Dalton Rushing）上場代打，大谷則退場接受治療。此時道奇隊已取得10：1的大幅領先，因此許多記者以及美媒都認為這次換人是球隊的預防性保護措施，大谷並沒有大礙。不過耐人尋味的是，大谷翔平在退場後，賽後隨即被日本媒體捕捉到已經立刻離開球場、開車返回住處，並未留在球隊休息室慶祝勝利，這也讓外界對他的傷勢增添了幾分憂慮。由於大谷翔平預計將在明日迎來本賽季第9度先發登板，對手正是今年挑戰大聯盟、效力洛磯隊的強投菅野智之，這場世紀級的「日本強投內戰」早已點燃美日兩國球迷的狂熱。負責本場比賽轉播的《NHK-BS》頻道、前大聯盟日籍名將田中賢介在講評時便憂心地表示：「道奇現在是大比分領先，我真的由衷希望這次換下大谷，只是因為考慮到他明天還要先發登板所做的預防性調度，千萬不要是骨頭出了問題。」大批日本網友與球迷也在社群平台X上集體集氣，紛紛留言：「拜託右手沒事啊⋯⋯」、「大比分領先保護主力很正常，無理逞強沒必要」、「明天對菅野智之還能投嗎？真的太令人擔心了」