我是廣告 請繼續往下閱讀

Netflix綜藝節目《劉在錫的民宿法則！》公開最新內容，主持人之一的31歲池睿恩，回憶起去年（2025）因為身體狀況出問題而暫停活動的事，證實當時是罹患甲狀腺癌，醫生還告知「癌細胞其實不少」，好在現在已經完全康復，讓她忍不住落淚，劉在錫看得好心疼。去年8月底，池睿恩就因身體不適而短暫休息3週，周邊也透露她的身體狀況雖然不佳，但沒有嚴重到需要擔心的程度，只是這幾年馬不停蹄的工作，過度疲勞需要充電；但後來池睿恩越來越瘦，被謠傳是在減肥，後來證實是罹患甲狀腺功能低下症。她跟劉在錫、李光洙、邊佑錫一起主持綜藝節目《劉在錫的民宿法則！》，也首度公開生病的那段時間，其實是罹患甲狀腺癌，劉在錫對池睿恩說：「感覺妳現在已經完全恢復健康了，根本看不出來以前有生病。」池睿恩則回：「現在真的好多了，真的很幸運。」也坦言，當時醫生曾說即使只有0.1公分也有可能轉移，「我那時候被說癌細胞其實不少，真的很萬幸，所以我現在非常感謝一切。」劉在錫聽完後也安慰她：「真的太好了，對所有事情都要抱著感恩的心。」而在營火時間，劉在錫提議把那些想忘記的煩惱丟進火裡燒掉，也要池睿恩許願，結果她忍不住落淚，劉在錫則心疼表示：「睿恩之前身體有點不好，幸好現在恢復健康，今天能一起坐在這裡真的很感謝。」池睿恩畢業於韓國藝術綜合大學，最早靠著《SNL Korea》打開知名度，憑藉不管什麼角色都能自然駕馭的演技實力受到關注，後來又因為在綜藝節目裡反應快、笑點密集，逐漸累積大批人氣。2023年起，她正式接棒全昭旻加入SBS《Running Man》成為固定班底。