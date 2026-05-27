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掌中戲頑童！把布袋戲帶進 PUB 挑戰「鐵獅玉玲瓏」

▲笑容背後的辛酸！阿忠師當年憑藉幽默逗趣的口白與搞怪戲偶，大膽將傳統掌中戲帶進 PUB 演出，開創搞笑布袋戲先河，卻也因此賠上了一隻耳朵的聽力。（圖／翻攝自 Google 評論）

傳奇代表作：阿扁當「村長」與洗腦歌《雞拔毛》

晚年惡疾纏身 「觀眾不笑」比病痛更可怕

「阿忠布袋戲」團長阿忠師（陳漢忠）由弟子在社群證實已在去年初離世、享年50歲。年輕一輩可能好奇「阿忠師是誰？」但對於六、七年級生來說，他那首充滿諧音趣味的洗腦神曲《雞拔毛》，以及當年敢在電視上「冊封」前總統陳水扁當村長的膽識，曾是台灣綜藝史上的經典傳奇。阿忠師本名陳漢忠，4 歲就對布袋戲一見鍾情，。在傳統戲曲逐漸式微之際，他另闢蹊徑，帶著戲偶勇闖台北「女巫店」等酒吧，把嚴肅的史豔文轉化為幽默逗趣的現代劇，成功在北部 PUB 圈闖出名號。全盛時期，他受邀進入電視台製作節目，不僅是的常客，其獨特的搞笑風格更被寄予厚望，用來對抗當時紅遍全台的《鐵獅玉玲瓏》。，卻也因長期身處高分貝環境，付出「」的慘痛代價。阿忠布袋戲最廣為人知的，莫過於對時事與政治的幽默諷刺。他在電視節目中創造了「豬公村長」一角影射陳水扁，連李登輝、連戰、宋楚瑜都成了他的戲偶角色。阿忠師離世消息傳出，意外釣出前總統陳水扁「海巡」回應。阿扁感性表示，謝謝大師生前對他的站台力挺，並笑稱：「。」這段「跨時空的互動」也見證了阿忠師當年的影響力。而那首紅了 20 年的《雞拔毛》，歌詞「小雞被人雞拔毛，痛得吱吱叫」，其實是改編自已故藝人高凌風的《姑娘的酒窩》。透過阿忠師的諧音重新詮釋，至今仍是網友心中「有聲音」的經典迷因。在光鮮亮麗的背後，阿忠師長期超時工作，最誇張紀錄曾「」，甚至因。隨著健康下滑與聽力受損，他逐漸淡出螢光幕，轉往公益舞台演出，直到近日愛徒證實其離世消息，享年 50 歲。阿忠師曾感嘆，布袋戲帶給他很多辛酸，他最擔心的不是病痛，而是「觀眾不笑」。如今雖然一代大師謝幕，但他帶來的歡笑與那首《雞拔毛》，將永遠留在老粉絲的回憶中。