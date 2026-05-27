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輝達今（27）日於北士科 T17、T18 基地舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳一開場就把大會直接變成同樂派對，不僅親民發送乳液給員工們，還詢問有哪位員工新婚，送上有親筆簽名、俗稱「香檳王」的Dom Pérignon給新婚員工，而有趣的是，其中一名員工的先生在聯發科任職，讓黃仁勳笑虧：「怎不找輝達」，引發全場大笑。黃仁勳今日出席位在北士科的員工大會，一開始就化身聖誕老公公發禮物給員工，不僅發香檳，也親筆簽棒球送給員工，也讓現場氣氛十分歡樂。除了發禮物之外，黃仁勳也逗趣表示自己準備了四份香檳要送給新婚員工，祝福員工新婚快樂，其中一名剛結婚的員工指出，自己和妻子正去了布達佩斯度蜜月，這也讓黃仁勳不禁回憶，自己和妻子一直到50歲才第一次去布達佩斯，他笑說「這傢伙竟然去布達佩斯度蜜月，一定很有錢」，也再度引起現場一片笑聲。另一對剛新婚的員工，則告訴黃仁勳自己的先生在聯發科工作，黃仁勳隨即開玩笑詢問「怎麼不找輝達的」，現場一片歡笑、拍手，氣氛更加熱烈。另一方面，針對北士科新總部，他指出，台灣總部將會是「下一代旗艦版本」。更有趣的是，他說，辦公室建築最具代表性的不是電腦、辦公室，而是「酒吧」，所以在輝達的建築物中，第一個進駐的設施永遠是酒吧。