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▲王議霆介紹，公司為台灣第一家具備視覺語言模型（VLM）技術投資的AI軟體公司，並與輝達（NVIDIA）深度合作，並且也投入許多城市自然災情及交通事故模擬。（圖／記者鍾泓良攝影）

輝達夥伴也曾受挹注 廠商：國發基金挹注有助於展現成果

經濟部及國發基金為了鼓勵新創發展，2013年、2015年為策略性服務業及製造業各100億元預算進行投資，經過這麼多年政府已投入40.3億元，帶動民間投資137.6億元。經濟部產發署今（27）日宣布四大新措施，包括將投資新創配投比例由1：1提高至1：3，投資上限由1億元，新增次輪投資5000萬元額度等，目標2030吸引投資200億元、支持150家新創。產發署長邱求慧說明，早在2013年就向國發基金匡列100億元支持策略性服務業，目標帶動民間資金投資服務業；2015年又向國發基金匡列100億元，目標是協助策略性製造業升級轉型。經過這麼多年，政府投入策略性服務業30.2億元，帶動民間投資72.3億元，共投資89家公司；策略性製造業部份，政府投入10.1億元，帶動民間投資65.3億元，共投資33家公司。邱求慧說，政府也希望給民間創投業者增加更多誘因，因此提出四大新措施。第一，面對目前方案新創投資金額僅占50%，未來投資新創配投比例從1：1提高至1：3。其次，大企業內部創新困難，需向外取得新技術，因此決定由搭配創投（VC）擴大至企業創投（CVC）。第三，廠商面臨投資上限較低，無法參與次一輪增資，因此這次放寬，原來1億元，新增次輪投資5000萬元額度。最後，新創公司設於國內不易募集海外資金，因此開放可投資營運主體在台灣之境外公司（境內營收需大於總營收50%，境內研發投入大於總研發投入50%）。邱求慧總結，他希望在相關政策下，希望2030年可以吸引200億元的資金來挹注產業新創的發展，支援新創至少有150家。經濟部今日也邀請三家受過經濟部創投挹注的廠商，包括通寶半導體、鑫蘊林科，以及璿元科技。鑫蘊林科總監王議霆介紹，公司為台灣第一家具備視覺語言模型（VLM）技術投資的AI軟體公司，並與輝達（NVIDIA）深度合作，並且也投入許多城市自然災情及交通事故模擬，並搭配「數位孿生」（Digital Twin），模擬各類情境，現在已經在全球各大城市都有佈局。他們在2024年獲得政府9860萬元投資，帶動民間投資1.05億元，並在2025年取得NVIDIA投資4.5億元，為台灣第一家由NVIDIA投資的AI軟體公司。當被問到政府先注資是否對於接到輝達大單有幫助，王議霆說，合作過程中其實很多現金都燒盡，所以比較辛苦，即便本來就有與NVIDIA合作4、5年，但有國發基金挹注後，對於展現成果速度有相當幫助。璿元科技總經理周玉端說，璿元科技是一家無人飛行系統的整合與應用服務廠商，不僅是製造無人機，更是把相關的應用服務一起整合，譬如說智慧城市圖像擷取，2018年推出自己的無人機後，也開始要求飛行控制器跟相關通訊模組國產化，投入非紅供應鏈。2026年獲得國發基金投資9000萬元，帶動民間投資1.1億元，更取得神盾集團投資2000萬元。通寶半導體設計董事長沈軾榮表示，2025年公司獲得政府投資9600萬元，帶動民間投資1.78億元，為全球第一家符合半導體資安標準設計事務機SOC晶片設計公司，並且是全台獲得安謀（Arm）投資的IC設計公司；表示Arm是全球智慧財產龍頭，因此無論蘋果、NVIDIA都必須付許可費，並目標在今年第4季上市。