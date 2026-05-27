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越南正遭逢猛烈熱浪席捲，多地陷入酷暑。在極端高溫下，機場第一線工作人員正頂著停機坪上高達將近攝氏80度的恐怖高溫，全力確保航班安全、準時起飛。越南媒體《VnExpress》報導，在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）的停機坪上，地勤人員陳德阮（Tran Tuan Nguyen，音譯）才剛走出來幾分鐘，汗水就已經浸透了整件襯衫。在正午烈日的直射下，混凝土路面散發的熱量，伴隨飛機引擎和作業設備排出的熱氣，讓現場環境令人難以忍受。陳德阮與同事從飛機停機坪出發，不斷地運送行李，並協調起飛和到達航班的地面支援設備。隨著夏季旅遊旺季帶來大批湧入的旅客，他們的工作量也隨之增加。陳德阮表示：「雖然這份工作很累，但我們互相打氣、堅持下去，因為有數百名乘客正等待著安全且準時的航班。」根據越南國家水文氣象預報中心的數據，越南北部和中部許多地區正經歷酷暑，普遍氣溫達攝氏37至39度，部分地區甚至超過40度。然而，在陽光直射以及混凝土表面的輻射熱加乘下，體感溫度通常還要高得多。由於停機坪是混凝土結構，導致工作環境變得異常嚴苛。河內於25日下午錄得攝氏40.7度高溫，創下該國當日最高紀錄；而在紅河三角洲和中部省份，共有八個省市的氣溫突破40度。氣象部門預估，類似的高溫將持續到28日。在這種極端高溫下，飛機技術人員也必須持續工作，仔細檢查每架班機的引擎、起落架和電氣系統，並在起飛前進行維護檢查。為了確保飛行安全，每一個步驟都需要高度精準。此外，貨運裝卸人員必須面對從金屬貨櫃和柏油路面散發出的滾滾熱浪；航空安全人員則繼續在作業區進行24小時不間斷的巡邏；加油人員和地面工程師同樣需要頂著高溫，在戶外進行連續數小時的高強度工作。內排國際機場的技術營運員工范德明（Pham Duc Minh，音譯）強調：「儘管面對長期的極端高溫，每一次的技術檢查、加油程序和設備監控任務都必須精確執行。即便是微小的錯誤，都可能影響整班飛行的安全。」為減輕高溫對員工的衝擊，航空營運商已採取因應措施，包括增加飲用水供應、安排額外的休息時間、加強工作站的降溫措施，並在可行範圍內調整作業時間表。越南航空（Vietnam Airlines）發言人也表示，在夏季高峰期間，飛機的週轉時間已經縮短，且會在起飛前先行調降客艙溫度。