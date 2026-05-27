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▲副隊長Joy與成員侯芳更受邀特別參與球場Live Camera環節，與現場主持人一同登上球場大螢幕為賽事揭開序幕。（圖／統一獅提供）

▲統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls美國職棒大聯盟芝行，首戰造訪加哥白襪主場Rate Field。（圖／統一獅提供）

中華職棒統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls於昨 (26) 日登上美國職棒大聯盟芝加哥白襪主場Rate Field，參與「CHICAGO TAIWAN DAY」活動演出，正式揭開2026TAIWAN GRAND SLAM WEEK巡迴序幕，以充滿熱情與活力的台式應援文化，向美國球迷展現台灣棒球場獨有的應援魅力。UniGirls今日於賽前帶來長達5分鐘的統一獅應援組曲演出，包含獅隊2026年度主題曲 〈鬥陣起行〉在內，還帶來耳熟能詳的〈獅王贏戰〉、〈登峰造極〉、全新嗆司〈放手一搏〉、〈Strikeout〉與最經典的〈統一尚勇〉等曲。值得一提的是，相較於去年於中外野草皮演出，今年表演位置為三壘內野側草皮，對女孩們而言是相當難得且特別的體驗， 也讓成員們都感到十分榮幸與開心。而除了賽前演出外，UniGirls也前往台灣日活動專屬球迷內野座位區，與當地台灣球迷進行局間互動並拍攝大合照，同時出席球迷見面會，與現場球迷朋友近距離合影留念。由於今年已是Team Taiwan Foundation於芝加哥白襪第二度舉辦台灣日活動，球場特別於局間播放去年活動精華影片，並於環狀螢幕秀上台灣日相關訊息，充分展現對台灣文化交流活動的重視。今日白襪球場賽前開放球迷入場踏上紅土繞場體驗，不少球迷見到場邊準備演出的UniGirls後也興奮上前合照互動；副隊長Joy與成員侯芳更受邀特別參與球場Live Camera環節，與現場主持人一同登上球場大螢幕為賽事揭開序幕，獲得現場球迷熱烈歡呼。接下來UniGirls將持續展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」行程，於5月29日前往休士頓太空人主場Daikin Park，持續透過台式應援文化與熱情演出，讓更多國際球迷看見台灣棒球文化的特色。