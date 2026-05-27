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韓國演藝圈中，人氣女團TWICE成員定延（本名俞定延）與親姊姊孔升妍（本名俞昇延）是出了名的高顏值親姊妹。近日媒體在一則報導中，誤將定延的姓氏改為與姊姊藝名相同的「孔」姓，並將展開演技之路，引發不少粉絲誤會定延的藝名要改跟姊姊姓。對此，定延本人在粉絲聊天平台上滿頭問號表示：「誰說的？」，直率反應讓粉絲全笑翻。近期升妍演出《21世紀大君夫人》知名度上漲、定延在TWICE持續發光發熱，兩姊妹不論是日常互動或各自在領域上的活躍表現，都在網路上有相當高的話題度。而日前外界盛傳定延也即將進軍挑戰演員之路，隨後便有媒體在報導中寫道，定延正以「演員孔定延」身份持續拓寬活動領域的全方位藝人。由於姊姊孔升妍出道後改藝名姓孔，該則報導疑似將姊妹倆的姓名搞混，又或是誤以為定延若挑戰演技也會隨之改姓，讓粉絲跟著被誤導。在改姓新聞傳出後，隨即有粉絲在網路聊天平台上向定延本人求證，定延第一時間傻眼回覆：「我為什麼會是孔定延？我是俞定延啊！」隨後粉絲進一步說明是新聞報導，定延更直率反問：「真假？誰說的？」定延親自出面打臉的對話曝光後，立刻引發網友熱烈討論，笑說：「差點以為定延要從姊姓了」，原來只是誤會一場。